Kimyasal saç boyalarına para vermeye son! Saçınızdaki beyazları tamamen kapatan doğal saç boyası yapımı

Saçınızdaki beyazları kapatmak veya saçınızın rengini değiştirmek istiyor ama kimyasal ürünler kullanmak istemiyorsanız doğal saç boyası tarifleri tam size göre! Evde yapılan bu saç boyaları ile parlak ve bakımlı saçlara sahip olabilirsiniz.

KAHVERENGİ SAÇ BOYASI

Malzemeler

5 adet ceviz yaprağı

Yarım litre su

5 adet yeşil ceviz kabuğu

Yapılışı

Yarım litre suya ceviz yapraklarını atın.

Taze ceviz kabuklarını da keserek ilave edin ve 10 dakika kadar kısık ateşte kaynatın.

Daha sonra tüm karışımı bir kavanoza koyup iyice çalkalayın.

Soğuyunca saç diplerinizden başlayarak tüm saça uygulayın.

Yarım saat kadar bekletin ve durulayın.

Daha koyu tonlar elde etmek isterseniz bu tarifi saçınıza her gün uygulayabilirsiniz.

SARI SAÇ BOYASI

Malzemeler

1 avuç papatya

1 avuç sarı kantaron

1 tatlı kaşığı çiçek yağı

Birkaç parça limon kabuğu

Yapılışı

Malzemelerin miktarlarını saçınızın uzunluğuna göre ayarlayabilirsiniz.

Ocağınızı kısık ateşte ayarlayın ve tüm malzemeyi yarım litre suya ilave ederek ortalama 1 saat kaynatın.

Bu karışımı bir gün bekletin ve saçınıza dipten başlayarak uygulayın.

Saçınızı streç filmle sarın ki boya iyice saçınıza nüfuz etsin.

Bu şekilde ortalama 1-2 saat bekleyin. (Karışımı saçınızda ne kadar bekletirseniz rengi o kadar çok açılacaktır; dolayısıyla daha açık tonlar için daha uzun süre bekletebilirsiniz.)

Daha sonra güzelce durulayın.

Bu tarifi saçınıza 2 hafta da 1 uygulayarak rengin iyice oturmasını sağlayabilirsiniz.

SİYAH SAÇ BOYASI

Malzemeler

1 adet patlıcanın kabuğu

1 adet çubuk tarçın

Birkaç adet karanfil

1 yemek kaşığı siyah çay

1 yemek kaşığı adaçayı

1 yemek kaşığı kınataşı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı sirke

7-8 yemek kaşığı kına

Yapılışı