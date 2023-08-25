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Kiracının terk ettiği ev, görenleri şoke etti! 'Bu kadarını beklemiyordum'

25.08.2023 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Talas ilçesinde görenleri şoke eden bir 'çöp ev' vakası yaşandı. Uzun süredir kiracısından haber alamayan ev sahibi, çilingir yardımıyla kapıyı açıp girdiği evde gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Kiracının aylar önce terk ettiği evden kilolarca çöp çıktı. Olay karşısında şok geçiren bina görevlisi, “Bekliyordum ama bu kadar beklemiyordum. Sinekten ve kelebekten durulmuyordu” dedi. İşte detaylar...

Kiracının terk ettiği ev, görenleri şoke etti! 'Bu kadarını beklemiyordum'

Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda ev sahibi, kiracıdan uzun süre haber alamadı. Evinin kirasını da alamayan ev sahibi, zabıta ekipleri ile beraber eve girdi. Çilingirin açtığı kapıdan eve giren ev sahibi ve zabıta ekipleri, gördükleri manzara karşısında şok oldu.

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“SİNEKTEN VE KELEBEKTEN DURULMUYORDU”

Evin 3 odasında da diz boyuna gelen çöp yığını ile karşılaşan bina görevlisi İsmail Saraç, “1’inci katta kiracı bir bayan oturuyordu. 7-8 aydır ortalarda gözükmüyor. Komşulardan da şikayet vardı. Benim üst dairede olduğu için bende duramıyordum, koku geliyordu. Sinekten ve kelebekten durulmuyordu. Emniyet güçlerine haber verdik. Ben evin içerisine bekliyordum ama bu kadar beklemiyordum. Diz boyu çöp. Depremden önce kendisini bir sefer gördük. Depremden sonra geldi, valizlerini aldı ve sonrada göremedik. 6.5 aydır hiç görmüyorum” ifadelerini kullandı” ifadelerini kullandı.

Kilolarca çöp çıkan ev, ekiplerce temizlendikten sonra ilaçlandı.

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İHA

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Kayseri Kiracı ev sahibi çöp ev

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