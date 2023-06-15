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  4. Kiralık daire bulmak herkesin kabusu ama... Yeni trend sonrası onların fiyatları düştü!

Kiralık daire bulmak herkesin kabusu ama... Yeni trend sonrası onların fiyatları düştü!

15.06.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgınıyla birlikte hayatımıza dahil ettiğimiz evden çalışma modeli kısa bir süre içerisinde yaygınlaşmıştı. Pandemi sonrasında da işverenler için maliyet tasarrufu sağlayan uzaktan çalışma modeli, ofis kiralarını ev kiralarından daha ucuz hale getirdi. Satılık ofis sayıları 2020'den bu yana rekor kırıyor. İşte haberin detayları...

Kiralık daire bulmak herkesin kabusu ama... Yeni trend sonrası onların fiyatları düştü!

Pandemiyle birlikte hayatımıza giren uzaktan çalışma, pandemi sonrasında da şirketler tarafından kalıcı hale getirildi. Koronavirüs sebebiyle şirketler, ya ofisini küçültme kararı aldı ya da kalıcı olarak kapattı.

ofiss

BOŞ OFİS SAYISI 4 KATINA ÇIKTI

Ofislere duyulan talep azaldıkça boş ofis sayıları da hızla katlandı.

Gayrimenkul platformu 'Endeksa'nın verilerine göre Türkiye genelinde satılık ofis sayısı 2020'den bu yana yüzde 124 arttı.

İstanbul'da da durum farklı değil. Türkiye'de en fazka ofisin bulunduğu İstanbul'da kiralık ofis sayısı pandeminin başından bu yana yüzde 272 artış gösterdi. Boş ofis sayısı ise 3 yılda tam 4 katına çıktı.

Aynı dönem Türkiye genelindeki artıl ise yüzde 17,7 ile sınır kaldı.

Bu durum da beraberinde konut kiralarının ofis kiralarını geçmesine sebep oldu.

Türkiye'de metrekare başına kira değeri konutlarda 110 lira olurken, ofislerde 91 lira seviyesinde. İstanbul'da ise fiyatlar birbirine yakın, konut kiraları 148 lira, ofis metrekare kiraları ise 150 lira civarında seyrediyor.

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pandemi uzaktan çalışma ofis

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