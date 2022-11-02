Kışa aylarında gribe karşı tam koruma! Virüsün hücreye girmesini önleyebilir

Sebze ve meyvelerin sağlığımız için ne kadar önemli olduğu her fırsatta belirtiliyor. Özellikle kuersetin içeren sebze ve meyveler enfeksiyonu önleyerek sağlıklı bir bağışıklık sistemi sağlıyor. Kuersetin gibi flavonoidlerin yararlı etkileri, vücudunuzda antioksidan olarak işlev görme yeteneklerinden kaynaklanır. Kuersetin birçok bitkinin kabuğunda bulunuyor. Yüksek kuersetin içeren çok sayıda meyve ve sebze var.

KUERSETİN İÇEREN BESİNLER

Krmızı soğan, kapari, lahana, elma, yeşilbiber, brokoli, üzüm, kuşkonmaz, domates, yeşil ve siyah çay kuersetinden en zengin olan gıdalardır. Balda da vardır. Kırmızı soğanda, en dıştaki halkalarda ve köke en yakın kısımda daha yüksek konsantrasyonlarda kuersetin bulunur.

ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİĞİ VARDIR

Kuersetinin antioksidan, antikanserojen, antibakteriyel ve antiviral etkileri vardır. Bunların yanı sıra lipit peroksidasyonunu, trombosit agregasyonunu ve kılcal geçirgenliği azalttığı bildirilmiştir. İnfluenza A virüsünün sebep olduğu ağır tablolarda ölümleri önleyebileceği de gösterilmiştir.

KUERSETİN YARARLARI

Kuersetin mide, bağırsak, cilt, solunum ve idrarla bağlantılı olan tüm bakteri türlerine karşı etkili antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bu sayede diğer flavonoidlerle birlikte adenovirüs, herpes simpleks virüsü, solunum sinsityal virüsü gibi yaygın virüslerle savaşmaya yardımcı olabilir. Yapılan araştırmalar kuersetinin, histaminin hücrelerden salınmasını kısıtladığı için alerji semptomlarının giderilmesinde etkili olabileceğini gösterir.

KOLESTEROL DÜZEYİNİ AZALTIR

Bu mucizevi maddenin anti-alerji özellikleri bronşit ve astımı tedavi etmeye de destek olabileceğini işaret eder. Quercetin özellikle insan vücudundaki kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterol düzeyini azaltarak damar etrafında oluşan plak oluşumunda ve kireçlenmelerin azalmasında rol oynar. Ayrıca kan akışını da iyileştirerek kalp-damar sağlığını olumlu yönde etkilemesi de kuersetin faydaları arasındadır. Beslenmeden gelen kuersetin, oksidatif stresin etkilerini azalttığından yaşlanmanın ilerlemesini yavaşlatmaya da yardımcı olur.

YÜKSEK KUERSETİN İÇEREN KAPARİNİN FAYDALARI