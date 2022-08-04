Kısa elbise sevmeyenler için uzun yazlık elbise modelleri

Kısa elbiselerden sıkıldıysanız ve yeni elbiselere ihtiyaç duyuyorsanız bu yazı tam size göre! Farklı stillere sahip özel parçaları inceleyerek stilinize en uygun uzun elbiseyi bulabilirsiniz. Romantik görünümlü parçalardan özgün dokunuşlara kadar pek çok stilden ürün bu yazıda keşfedilmeyi bekliyor. Gardırobunuza yeni parçalar eklemeye hazır mısınız?

1. Koton V Yaka Askılı Elbise, çiçek desenlerini seven herkesin favorisi olacak

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Romantik görünümlerin tutkunuysanız Koton V Yaka Askılı Elbise’nin duruşuna bayılacağınızdan emin olabilirsiniz. Zarif duruşu ve sade görünümünü açık renk çiçek deseniyle tamamlayan parça, sıcak yaz aylarının kurtarıcısı olmayı vadediyor. V yaka detayıyla hafif bir göğüs dekoltesi sunan elbise, ayarlanabilir askıları sayesinde bedeninize uyum sağlıyor. Elbisenin bel bölümüne oturarak aşağı doğru uzanan uzun eteği, dizlerin biraz altında biterek ön bölümde yer alan siyah düğmelerle tamamlanıyor. Ayrıca elbisenin sırt bölümünde yer alan lastik detayı da parçayı rahatça giymenizi sağlıyor.

2. Happines İstanbul Krem Pencere Detaylı Elbise, şık ve modern bir stil oluşturuyor

Şehirli kadın imajınızı tamamlarken aradığınız tatil esintisini de yansıtacak Happines İstanbul Krem Pencere Detaylı Elbise de keşfedilmeyi bekleyen özel bir parça. Yaz aylarında sık sık tercih edilen ketenden üretilen model, ip ve aksesuar detaylarıyla dikkat çekiyor. Elbisenin göğüs arasından başlayarak sırt bölümüne kadar uzanan ipleri, püskül ve ahşap boncuk aksesuarlarla birleşerek güçlü bir stil yaratıyor. Göğüs altında yer alan pencere detayını derin sırt dekoltesi ve etek yırtmacıyla tamamlayan parça, vücudu kusursuz bir şekilde sararak tüm kıvrımları öne çıkarıyor.

3. Her detayıyla büyüleyici bir görünüm oluşturan Happines İstanbul Yeşil Desenli Elbise sizi bekliyor

Bunaltıcı sıcakların olumsuz enerjisinden çıkarak daha dinamik bir görünüm oluşturma arayışındaysanız Happiness İstanbul Yeşil Desenli Elbise tam size göre. Belin iki yanında yer alan derin pencere detaylarıyla cesur bir stil oluşturan parça, birbirine paralel gelen şerit desenleriyle hareket kazanıyor. Önde yer alan kurdele ile elbisenin alımlı stili tamamlanıyor. Sırtta yer alan gipe detayı ile etek bölümünde bulunan gizli fermuar, elbiseyi kolay bir şekilde giymenizi sağlıyor. Son moda bir görünüm yaratmak için bu ürüne gardırobunuzda mutlaka yer vermelisiniz!

4. Canlı renklerin enerjisini sevenlerdenseniz Koton Yırtmaçlı Uzun Elbise'ye mutlaka göz atın

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Daha canlı ve enerjik renkleri tercih edecekseniz Koton Yırtmaçlı Uzun Elbise sizi bekliyor. Sade bir tasarıma sahip olan parça, günlük kullanım için muhteşem bir seçenek. Bisiklet yakası ve kısa kollarıyla bir tişörtü andıran elbisenin kumaşı uzun çizgili bir dokuya sahip. Bu sayede daha uzun görünmenizi sağlayacak bir illüzyon yaratabilirsiniz. Vücudunuzdaki tüm kıvrımları örten bir kalıba sahip parça, ayak bileğinin hemen altında biten etek boyu ve derin yırtmacıyla da bu stili tamamlıyor.

5. Son moda görünümüyle beğeni kazanan Dilvin Pencere Detaylı Uzun Elbise, sezonun en popüler parçalarından

Canlı rengiyle dikkat çeken bir diğer göz alıcı parça ise Dilvin Pencere Detaylı Uzun Elbise. Sezonun son moda trendlerinden biri olan pencere detayını gördüğümüz parçanın kare yakası, elbiseye spor bir hava katarak onu günlük kullanıma uygun bir hâle getiriyor. Modelin geniş kare yakasını tamamlayan bel açıklıkları, büzgü detaylarını taçlandıran uzun ipler ile elbiseye hoş bir derinlik katıyor. Tek parça kalıba sahip modelin eteğini derin bir yırtmaç tamamlıyor. Böylece ortaya cesur bir bacak dekoltesi çıkıyor.

6. Blackbag Etnik Desenli Püsküllü Elbise, çarpıcı bir stilden vazgeçemeyenlerin mutlaka göz atması gereken ürünlerden

Farklı görünümlerden hoşlanan biriyseniz Blackbag Etnik Desenli Püsküllü Elbise'nin yarattığı büyüleyici havaya bayılacaksınız. Terletmeyen pamuk viskon kumaştan üretilen elbise, hareketli ve rengârenk desenleriyle göz kamaştırıyor. İp ve püskül detaylarıyla farklı bir görünüm kazanan ürün, dirseğin biraz altında biten kol boyuyla tamamlanıyor. Ayak bileklerine kadar uzanan etek boyu harika bir denge yaratarak elbiseyi tamamlıyor. Hoş detayları ve etnik desenleri ile kendine has bir stil yaratan parçanın bol kalıbı, vadettiği farklı stili devam ettirerek elbiseyi daha dikkat çekici bir hâle getiriyor.

7. DeFacto Kare Yaka Desenli Elbise, gardırobunuzdaki kurtarıcı parça olacak

Retro bir stile sahip olan DeFacto Kare Yaka Desenli Elbise, desen ve renk kombinasyonuyla dolabınızın kurtarıcısı olmayı vadediyor. Kalın askıları ve düz göğüs kesimiyle kare yaka görünümü yaratan parça, üst bedende yer alan gipe detayı sayesinde rahat bir kullanım sunuyor. İki parçalı eteğin volanları ise uçuş uçuş görünümü ile dikkat çekiyor. Açık renk fon üzerine yerleştirilmiş yeşil ve siyah soyut desenlerden oluşan kumaşı sayesinde pek çok aksesuarı rahatlıkla kullanabileceğiniz ürüne mutlaka göz atın, bizden söylemesi!