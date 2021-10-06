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Kısacık bir sürede berberden çıkmış gibi hissedeceğiniz en iyi tıraş makineleri

06.10.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ne kadar özenli hazırlanırsanız hazırlanın, saç ve sakalınız düzgün olmazsa tarzınızda bir şeyler eksik kalır. Berbere gitmeye vaktinizin olmadığı anlarda çözümü tıraş makinelerinde bulabilirsiniz. Görünüşüne önem verenlerin vazgeçemeyeceği tıraş makinelerini incelemek ister misiniz?

Kısacık bir sürede berberden çıkmış gibi hissedeceğiniz en iyi tıraş makineleri

Pandemi süresince berberlerin dönem dönem kapalı olması tıraş makinelerine olan rağbeti artırdı. Görünün o ki, yeni nesil tıraş makineleri de berberlere olan ihtiyacı azalttı. Bir de sabahın köründe kalkıp işe gitme telaşı vardır ki, o saatlerde hızlıca hazırlanmak için en mantıklı çözümlerin başında makine kullanmak gelir. Geleneksel tıraş bıçakları uzun dönem kullanımlarda tahriş, kızarıklık, kaşıntı gibi sorunlar yaratırken her tıraşta pürüzsüzlüğü garantilemezler. Artık tıraş makineleri bu dertleri tamamen çözdü, birlikte bakalım.

  1. Bütün işi ona bırakın

    1braun

Tıraş olurken yüzünüze tam oturmayan bıçaklar yüzünden oranızı buranızı kesmekten bıkmadınız mı? Braun 9399 Ps Islak ve Kuru Tıraş Makinesi ile tanışma zamanınız çoktan gelmiş de geçiyor bile. Esnek başlık ulaşılması zor hatlarda bile sizi zorlamaz, yüz hatlarınıza göre yanıt verir. Braun 9399 Ps'nin ilginç bir başka avantajı ise sakalı algılayarak kullanması gereken gücü belirlemesidir. Kablosuz kullanılan makine, bir saat şarj süresi sonunda 50 dakika boyunca çalışmaya devam eder. Kuru ya da ıslak, dilediğiniz gibi tıraş olabilirsiniz.

5 metreye kadar su geçirmeyen cihazı denizin altında bile kullanabilirsiniz, neyse bu kısım nerdeyse imkansız ama Braun 9399 Ps'yi akan suyun altında korkmadan temizleyebilirsiniz. Su geçirmeme özelliği tıpkı yazdığımız gibi. Tıraş makinesi sizi rahatsız ediyorsa Braun 9399 Ps'yi gözünüz kapalı alın deriz.

İster kendinize ister hediye, Braun 9399 Ps'yi buradan satın alabilirsiniz.

  1. Bastıra bastıra tıraşa son

    2xiaomi

Xiaomi S500 Tıraş Makinesi sayesinde yüzünüzü oyar gibi tıraş olma devri sona erdi. Daha pürüzsüz bir tıraş için çift bıçaklı sistem kullanan Xiaomi; birincil bıçakları Japonya'dan, ikincil bıçakları İsveç'ten tedarik ettiği çelikten üretir. İsveç çeliğinin dayanıklılığını bilmeyen yoktur herhalde. Çift bıçak sisteminin faydasına da değinelim. İkinci bıçağın kaldırdığı sakalı, birinci bıçak keser. Makinenin başlığında çok fazla tüy biriktiğinde temizleme ışığı temizlik vaktinin geldiğini hatırlatır. Gelelim Xiaomi'nin sürprizine, makineyi Type-C kablo kullanarak şarj edebilirsiniz. Dünyanın neresine giderseniz gidin kablonuzu yanınıza almayı unutsanız bile yedek kablo bulabilirsiniz. Söylemeye gerek var mı bilmiyoruz ama Xiaomi S500 tıraş makinesi yağlama gerektirmez.

Xiaomi S500'yi incelemek için hemen tıklayın!

  1. Bir tek ona ihtiyacınız var

    3philips

Tek bir aletle saç, sakal ve vücut bakımınızı yapabileceğiniz tıraş makinesi tavsiye etsek tepkiniz nasıl olurdu? Philips MG5730'dan bahsediyoruz. Kauçuk kaplı tutma kısmıyla ele tam oturan Philips MG5730'yi kullandıktan sonra suyla yıkamanız, temizlemek için yeterli. 2 kirli sakal tarağı, 1 ayarlanabilir sakal tarağı, 3 saç tarağı ve 1 vücut tarağı içeren tıraş makinesi bütün ihtiyaçlarınızı karşılıyor gibi, ne dersiniz? Sakal düzeltmek için kullanılan çelik bıçaklar çalışırken sürtünme etkisini kullanarak bir yandan da kendisini törpüler yani bıçaklar körelmek yerine keskinleşirler.

İhtiyacınız olan bütün işinizi görecek tek bir makineyse hemen tıklayın.

  1. Her gün aynı sinek kaydı tıraş

    4remington

Her sabah aynı eziyet! İşe gitmek için uyan, gözünü açmadan aynanın başına geç, kahveni içemeden evden çıkmak zorunda kal. Elinizde bir Remington F5000 olsaydı kahve içmek için vaktiniz kalırdı. Kablosuz kullanılan tıraş makinesi en kısa tüyleri bile keser. Aynı bölge üzerinde defalarca gezinmek zorunda kalmazsınız. Makinenin döner başlığı siz hareket ettirdikçe yüzünün hatlarına göre şekil alır. Sakalınızı sadece düzeltmek isterseniz ince düzeltici başlığı kullanabilir, kesmeden sakalınıza istediğiniz şekli verebilirsiniz. Çıkarılabilir başlıklar ve taraklarla sakalınızın nasıl görüneceğine siz karar verirsiniz.

Remington F5000'i incelemek için tıklayın.

  1. Daha az su harcamak elinizde

    5rowenta

100 TL ve üzeri alışverişlerinizde 25 TL indirim kazanmak için tıklayın!

Tıraş olurken tükettiğiniz su miktarını azaltmak ister misiniz? Hadi itiraf edin, çoğu zaman siz de suyu kapatmayı unutanlar arasındasınız. Geçmişi geride bırakıp gelecekte daha az su kullanarak tıraş olmanızı sağlayacak çözümümüzü bir değerlendirin deriz. Karşınızda Rowenta TN8930F0 Multistyle Bakım ve Tıraş Makinesi Seti. Adı üzerinde multistyle, stilden stile yani. İster saç kesme makinesi olarak kullanın, isterseniz sadece sakallarınızı keserken... Kendi kendini bileyen çelik bıçaklarla her tıraşta aynı sonucu almanın tadını çıkarın. 60 dakika boyunca kullanın da kullanın, bizce bu kadar süre hazırlanmanız için yeter de artar.

Rowenta TN8930F0 Multistyle bu adreste.

  1. Samuray kılıçları kadar keskin

    6panasonic

Sırada geleneksel Japon bıçakları ile bezeli Panasonic ES-LV95 var. Korkmayın; yüzünüzü kesmek için değil, sadece sakallarınızı hizaya getirmek için! Aslında son derece centilmen. 2D kesme başlığı 4 farklı yönde hareket ederek gereksiz baskı yapmanızı ve baskı sonucunda ortaya çıkabilecek tahrişi engeller. Islak ya da kuru kullanım için uygundur. Farklı bölgelerdeki sakal yoğunluğunu, yumuşaklığını, sertliğini tespit eden tıraş sensörü ile Panasonic ES-LV95 uygulanması gereken gücü kendisi seçer. Şarjı tam dolu iken bir saate kadar kesintisiz kullanabilirsiniz.

Panasonic ES-LV95'i satın almak için hemen tıklayın.

  1. Powerbankle bile şarj edebilirsiniz

    7goldmaster

Tıraş makinesinden çok bakım seti olarak tanımlayabileceğimiz GoldMaster Gm8148 micro-USB şarj kablosuyla 2 saatte şarj edebilir, 90 dakikaya kadar da kullanabilirsiniz. 90 dakika sonunda işiniz bitmezse beklemek zorunda mısınız? Tabii ki hayır. Bu tıraş makinesi kablolu olarak da çalışıyor. Takın kabloyu, tıraşınıza kaldığınız yerden devam edin. GoldMaster Gm8148 Tıraş Makinesi, vücut bakımınız için de tasarlanmış başlıkların olduğu bir set içerir. Sakal ve saç kesme başlıklarına ek olarak 4 adet saç kesme tarağı ile artık berberlere para vermek zorunda kalmayacaksınız.

GoldMaster Gm8148 bakım setini buradan satın alabilirsiniz.

  1. Saç, sakal ikisi bir arada

    8fakir

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Fakir Exetrim Saç Sakal Tıraş Makinesi ile artık ne saçlarınızı ne de sakallarınızı düzeltmek sizin için problem. Sakal tıraşında ıslak ya da kuru kullanım özelliğine sahip makineyi 60 dakikaya kadar kablosuz olarak kullanabilirsiniz. LED ışıklı şarj göstergesi, kalan vaktinizi gösterir. Gelelim saçlara, biliyorsunuz tıraş makinesi tarak numaraları saçınızın hangi uzunlukta kesileceğini belirler. 4 mm, 6 mm, 12 mm, 16 mm boyutlarında 4 farklı tarağı bulunan Fakir Exetrim, favorilerinizi de unutmamış. Sağ ve sol olarak 2 farklı favori şekillendirme tarağı ile sağ ve sol profiliniz arasında fark kalmayacak.

Fakir Exetrim saç sakal tıraş makinesi bu sayfada.

  1. Her güne yeni bir sakal

    9babyliss

Hiç sakalsız olmaz ben kirli sakal makinesi arıyorum, diyorsanız Babyliss T890E Japanese Steel Sakal Kesme ve Şekillendirme Makinesi karşınızda! Bu sefer size manuel bir alet sunmak istedik. Tak-çıkar taraklar yerine sakal uzunluğunu makinenin üzerinden tek seferde ayarlayabilirsiniz. 0,5 mm artışlarla 24 kademeli tarak fonksiyonuyla kirli sakal da yapabilirsiniz, sadece sakallarınızın uzayan kısımlarını da düzeltebilirsiniz. 2 saatte şarj olan lityum iyon batarya ile makineyi 120 dakika kablosuz, eğer isterseniz devamında da kablolu olarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Japon çeliğinden üretilen kesme bıçağının kalitesinden bahsetmeye gerek var mı?

Babyliss T890E Japanese Steel için hemen tıklayın.

  1. Kirli sakal, keçi sakal ve daha niceleri...

    10philips-9000
    Philips 9000 Serisi S9711/31'le kesin, şekillendirin ya da düzeltin. ContourDetect başlığıyla yüzünüzün kıvrımlarına göre hareket eden ürünle ıslak ya da kuru tıraş arasında tercihinizi yapabilirsiniz. Peki, bugün tıraş olmak için ne kadar vaktiniz var? "Uzun uzun vakit ayırabilirim." diyorsanız hassas, günlük tıraş yeterliyse normal, zamanınız yoksa hızlı... Üç farklı modla zamanınızı nasıl kullanacağınızı siz belirleyin. Değişebilir tıraş makinesi başlığı sakalınızı düzeltmeniz için 5 uzunluk ayarına sahip. Tarakların cildinizin tahriş olmasını engellemek için uçları yuvarlatılmış. SmartClean istasyonu cihazınızı tek bir dokunuşla temizler, kurular, şarj eder ve bakımını yapar, makineniz bir sonraki tıraşa hazırlanır. Bir saatlik şarjla bir saat boyunca çalışır. Kompakt tasarımıyla seyahatlerinizde de sizinle her yerde gelir.

Philips 9000 Serisi S9711/31'i bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

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