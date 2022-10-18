Kışın doğalgaz faturanızı daha az getirecek yöntem! Evinizi sıcacık yapacak

Oldukça yüklü gelen faturalarla mücadele etmek çok zorlu olabiliyor. Faturaların giderek artması temel ihtiyaçların bile kısılmasına neden oluyor. İnsanlar kışın gelecek doğalgaz faturalarını nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Doğalgaz faturasını daha az getirmek için çeşitli yöntemler aranıyor. Fatura tasarrufu yapmak isteyenlerin ve evini daha sıcak hale getirmek isteyenlerin ihtiyacı olan tek bir malzeme bulunuyor.

BALONCUKLU NAYLONLARDAN KULLANIN

Uzmanlar, özellikle baloncuklu naylonları kullanarak daha fazla ısınabileceğinizi belirtti. Pencerelerin önüne konulan balonlu naylon hava akışı için etkili sonuçlar sağlıyor. Bu hile sayesinde balonlu naylonların küçük hava cepleri nedeniyle kabarcık sargısının iyi bir yalıtkan olduğu söyleniyor. Plastik taban aynı zamanda ısınması için çok uzun süre beklemek zorunda kalmayacağınız anlamına geliyor.

YALITIM ÖNEMLİ

Dış cephe yalıtımı yapılmadıkça doğalgazdan tasarruf etmek çok zordur. Genelde, tüm binaya uygulanması gerektiğinden, 1 daireye yapılamamaktadır. Mantolama ve yalıtım yaptıran binalarda doğalgaz faturaları yarı yarıya düşüyor. Üstelik, yaz aylarında bunaltıcı sıcaklar, hissedilmiyor. Bu nedenle, apartman olarak anlaşıp yalıtım ve mantolama yaptırılma kararı alınması doğalgaz faturası için etkili sonuçlar sağlıyor.

KIŞ GELMEDEN RADYATÖR BAKIMI YAPTIRIN

Radyatörlerde hava birikmesi veya temizlenmeye ihtiyaç duyması ısıtma gücünü düşüren nedenlerin başlıcalarıdır. Bu tarz sorunlar nedeniyle eviniz bir türlü ısınmaz ve kombinizi daha yüksek devirde çalıştırmak zorunda kalırsınız. Bunun sonucunda da yüksek bir doğal gaz faturasıyla karşı karşıya kalırsınız. Bu nedenle kış gelmeden radyatör bakımı yaptırmalısınız.



