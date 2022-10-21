Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Kış aylarında hastalanmamak için tüketilen besinlerin ve alınan önemi çok yüksek... Havaların soğuduğu zamanlarda bağışıklık sistemini güçlendirmek hastalık riskini azaltıyor. Doktora gitme ihtiyacı hissetmeden alınan bazı vitamin ve besinlerle iyileşmek daha tercih edilen bir yol olabiliyor. Kışın hastalanmamak için alınacak sihirli önlemler nelerdir? Haberimizin devamında sağlığa iyi gelen şifalı bitkileri bulabilirsiniz.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için alerjiniz veya bir hastalığınız yoksa mutlaka arı ürünlerinden faydalanmalısınız. Özellikle polen, çiçek poleni, nektar, enzimler, bal, balmumu ve arı salgılarının karışımından oluşur. Protein, karbonhidrat, lipit, vitamin, mineral, enzim ve antioksidanlar dahil olmak üzere 250'den fazla biyolojik aktif madde içerir. Yine arı poleni, aralarında flavonoidler, karotenoidler, kuersetin, kaempferol ve glutatyon da bulunan çeşitli antioksidanları da yüksek oranda içerir. Bu nedenle bağışıklık kuvvetlendirmek için çok önemli bir besindir. Bal da kullanabileceğimiz bir arı ürünüdür. Niasin, riboflavin ve pantotenik asit gibi vitaminler, kalsiyum, bakır, demir, magnezyum, manganez, fosfor, potasyum ve çinko gibi mineralleri içerir. Koyu renk balların aktivitesi daha yüksek olarak bilinmektedir. Vücudun, enfeksiyonlara karşı direncini artırmaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye katkı sağlayan en önemli besinlerdendir. Aynı zamanda soğuk algınlığı, boğaz iltihapları tedavisinde de kullanılabilmektedir.

YEMEĞE, SALATAYA, YOĞURDA BAHARAT KOYUN



Bundan sonra yemeklerinize tuz yerine baharat eklemeyi hedefleyin. Baharat kullanmak, tuz tüketiminizi azaltırken, bağışıklık sisteminizi güçlendirmek başta olmak üzere sağlığınıza bir çok olumlu etkide bulunacaktır. Ana yemeğinize, salatalarınıza, yoğurtlarınıza baharat eklemeyi alışkanlık haline getirin ne kadar çok renk o kadar çok sağlık demek unutmayın.

Zencefil: Antioksidan özelliği yüksek bir baharattır. Bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmek için mutlaka beslenmenize eklemelisiniz.

Karabiber: Piperin maddesini içeren karabiber bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesinde etkilidir. Terlemeyi tetikletici etkisi vardır. Demirin ve manganezin iyi kaynağıdır. Yemeklere mutlaka eklenmesi gereken baharatlardandır.

Zerdeçal: Kurkumin ana maddesini içerir ve antioksidan kapasitesi bu nedenle çok yüksektir. Antiinflamatuar etkisi de vardır.

Çörek otu: Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmenin yanı sıra özellikle de mevsim geçişlerinde alerji problemi yaşayan kişiler için çörekotu çok önemli bir baharattır. Tükettiğiniz çörekotunun öğütülmüş ve taze olduğuna emin olmalısınız.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN MACUN TARİFİ



Gerekli malzemeler:



1 çay kaşığı zencefil

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı öğütülmüş çörekotu

1 tatlı kaşığı polen

1 yemek kaşığı bal

Yapılışı:

Tüm baharatları ve poleni bal ile macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Şifa olsun.

