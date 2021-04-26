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Kısmi kapanma ne zaman bitecek? Cumartesi yasakları kalkacak mı?

26.04.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı öncesi yapılan kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan vaka ve vefat sayılarını düşürmek amacıyla kısmi kapanma kararı alındığını duyurmuştu. Erdoğan, cumartesi yasaklarının yeniden geldiğini açıklamıştı.

Kısmi kapanma ne zaman bitecek? Cumartesi yasakları kalkacak mı?

Kısmi kapanma döneminde vaka ve vefat sayılarının istenilen derecede düşmemesi hâlinde çok daha sert uygulamaların gelmesinin kaçınılmaz hâle geleceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘tam kapanma’nın sinyalini vermişti…

KISMİ KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Kabine toplantısı sonrası yaptığı açılamada, Ramazan’ın ilk iki haftasında ‘kısmi kapanma’ uygulaması uygulanacağını açıkladı. Bu zaman içerisinde vaka ve vefat sayısındaki düşüşün gerçekleşmesinin hedeflendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan’ın ilk iki haftasında biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçildiğini duyurmuştu.

Bu iki haftalık zaman içerisinde vaka ve vefat sayılarında önemli seviyede düşüş sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Erdoğan, vatandaşlardan temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarak, bu mücadeleye destek vermelerini rica etti.

KISMİ KAPANMA KARARLARI NELER?

  • Hafta sonu sokak kısıtlaması devam ederken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 ile sabah 05.00 olarak güncellendi.

  • Ramazan’ın ilk iki haftasında biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçildi.

  • 18 yaş altı ve 65 yaş üstüne toplu taşıma sınırlaması getirildi.

  • Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde zorunlu hâller haricinde şehirlerarası seyahat yasaklandı.

  • Kamuda saat 16:00’da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai tekrardan yaygınlaştırıldı. Hamileler ile kronik hastalığı olanlar ve 10 yaş altı çocuğu olan kadın personel idari izinli sayıldı. Koşulları uygun olan özel sektör firmaları da bu yönde teşvik edildi.

    • BAYRAMDA YASAK OLACAK MI?

    'Bu iki haftalık zaman içerisinde vaka ve vefat sayılarında önemli seviyede düşüşün hedeflendiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu iki haftalık dönemde hedeflenen oranda iyileşmeyi temin edilmemesi durumunda devamında çok daha sert uygulamaların gelmesinin kaçınılmaz hâle geleceğinin sinyalini vermişti…

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    koronavirüs (Covid-19)

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