Kısmi kapanma ne zaman bitecek? Cumartesi yasakları kalkacak mı?

Kısmi kapanma döneminde vaka ve vefat sayılarının istenilen derecede düşmemesi hâlinde çok daha sert uygulamaların gelmesinin kaçınılmaz hâle geleceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘tam kapanma’nın sinyalini vermişti…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Kabine toplantısı sonrası yaptığı açılamada, Ramazan’ın ilk iki haftasında ‘kısmi kapanma’ uygulaması uygulanacağını açıkladı. Bu zaman içerisinde vaka ve vefat sayısındaki düşüşün gerçekleşmesinin hedeflendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan’ın ilk iki haftasında biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçildiğini duyurmuştu.
Bu iki haftalık zaman içerisinde vaka ve vefat sayılarında önemli seviyede düşüş sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Erdoğan, vatandaşlardan temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarak, bu mücadeleye destek vermelerini rica etti.
Hafta sonu sokak kısıtlaması devam ederken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 ile sabah 05.00 olarak güncellendi.
Ramazan’ın ilk iki haftasında biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçildi.
18 yaş altı ve 65 yaş üstüne toplu taşıma sınırlaması getirildi.
Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde zorunlu hâller haricinde şehirlerarası seyahat yasaklandı.
'Bu iki haftalık zaman içerisinde vaka ve vefat sayılarında önemli seviyede düşüşün hedeflendiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu iki haftalık dönemde hedeflenen oranda iyileşmeyi temin edilmemesi durumunda devamında çok daha sert uygulamaların gelmesinin kaçınılmaz hâle geleceğinin sinyalini vermişti…