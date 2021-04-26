Kısmi kapanma ne zaman bitecek? Cumartesi yasakları kalkacak mı?

Kısmi kapanma döneminde vaka ve vefat sayılarının istenilen derecede düşmemesi hâlinde çok daha sert uygulamaların gelmesinin kaçınılmaz hâle geleceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘tam kapanma’nın sinyalini vermişti…

KISMİ KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Kabine toplantısı sonrası yaptığı açılamada, Ramazan’ın ilk iki haftasında ‘kısmi kapanma’ uygulaması uygulanacağını açıkladı. Bu zaman içerisinde vaka ve vefat sayısındaki düşüşün gerçekleşmesinin hedeflendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan’ın ilk iki haftasında biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçildiğini duyurmuştu.

Bu iki haftalık zaman içerisinde vaka ve vefat sayılarında önemli seviyede düşüş sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Erdoğan, vatandaşlardan temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarak, bu mücadeleye destek vermelerini rica etti.

KISMİ KAPANMA KARARLARI NELER?