Kıvırcık saçlara özel olarak listelediğimiz ürünlere mutlaka göz atmalısınız!

Kıvırcık saçlı kişiler saçlarının hacimli görüntüsüyle ilgi görür. Ancak sık sık saçlarında elektriklenme ve kuruluk gibi problemler yaşarlar. Doğru ürünlerle yapılan bakımlar ile saçınıza ihtiyacı olan nemi vermek ve buklelerinizi daha da göz alıcı hâle getirmek artık mümkün. Siz de kıvırcık saçlar için özel üretilmiş ürünleri kullanarak saç bakımınızı evinizde yapabilirsiniz.

1. Kıvırcık saç bakımının ilk adımı: Ogx Bukleli Saçlar İçin Nemlendirici Coconut Curls Şampuan

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Dalgalı veya yoğun bukleli saçlara bakım yapılırken öncelik her zaman doğru şampuan seçimi olmalı. Doğru seçilen şampuan saçlarınızın sağlıklı bir şekilde temizlenmesine yardımcı olur. Ogx Bukleli Saçlar İçin Nemlendirici Coconut Curls Şampuan, saçlarınızı derinlemesine temizler ve sülfat içermediğinden saçınıza doğal bir bakım sağlar. Aynı zamanda içerdiği narenciye ve bal kokularıyla bukleleriniz mis gibi kokar!

2. Arınma zamanı geldi: Serie Expert Curl Expression Kıvırcık Saçlar İçin Birikme Önleyici Şampuan

Gün içinde bulunduğumuz ortamın havasına her zaman dikkat edemeyiz. Bu sırada saçlarımıza toz ve kir hapsolur. Loreal Serie Expert Curl Expression Kıvırcık Saçlar İçin Birikme Önleyici Şampuan, saçlarınızda biriken günlük kirin temizlenmesini sağlar. İçerisinde bulunan gliserin, bukleleri nemlendirirken üre H ve hibiscus tohumu özü ise birikmiş kiri saçlarınızdan arındırır.

3. Saçlarınız hep kontrol altında olsun: Urban Care Twisted Curls Hibiscus & Shea Butter Kıvırcık ve Dalgalı Saçlara Özel Onarıcı Bakım Köpüğü

Kıvırcık saçların problemlerinden biri de sık sık kabarması ve elektriklenmesi. Saçlarınızı kontrol altına almak istediğinizde Urban Care Twisted Curls Hibiscus & Shea Butter Kıvırcık ve Dalgalı Saçlara Özel Onarıcı Bakım Köpüğü, size bu imkânı sunuyor. İçerisinde bulunan değerli yağlar sayesinde saçlarınız hem neme doymuş olacak hem kolaylıkla şekil alabilecek.

4. Yıpranmış kıvırcık saçları onaran: Global Keratin Gk Saç Nemlendirici Saç Kremi

Yaz boyunca güneşe, kış boyunca rüzgâra ve yağmura maruz kalan kıvırcık saçlar yıpranmaya başlar. Ancak doğru ürünler kullanarak saçlara ihtiyaç duyduğu bakımı yapmak mümkün! Global Keratin Gk Saç Nemlendirici Saç Kremi, yıpranmış saçlarınızı önce onarmak sonra güçlendirmek için tasarlanmış. Kadınlar ve erkekler için üretilmiş bu saç kreminin günlük bakım rutininiz için son derece uygun bir tercih olacağından emin olabilirsiniz.

5. Bukleler artık daha belirgin: Tulip Curls 4 Days Bukle Belirginleştirici Saç Krem Jeli

Kıvırcık saçlı kişilerin genel sorunlarından biri de gün içinde hızla sönen bukleler. Tulip Curls 4 days Bukle Belirginleştirici Saç Krem Jeli kullananlar içinse sönmüş bukleler tarih oluyor! Argan ve çörek otu yağıyla desteklenen ürün, buklelerinizi sabitleyerek yumuşacık olmasını sağlayacak. Size de hacimli ve parlak saçlarınızla günün keyfini çıkarmak kalacak.

6. Randevuya geç kalmak istemeyenlere: URBAN Care Twisted Curls Hibiscus & Shea Butter Kıvırcık ve Dalgalı Saçlara Özel Durulanmayan Bakım Kremi

İşe ya da okula yetişemeyeceğimizi düşündüğümüz zamanlar olur. Ancak böyle zamanlarda saç bakımımızı ihmal etmek olmaz! Urban Care Twisted Curls Hibiscus & Shea Butter Kıvırcık ve Dalgalı Saçlara Özel Durulanmayan Bakım Kremi ile kısa sürede hem bakımlı hem havalı görünmek mümkün. Üstelik kuru ve yıpranmış saçlara da oldukça uygun bir ürün!

7. Saçlarının dalgası gün boyu devam etsin isteyenlere: Hobby Kıvırcık Jöle

Buklelerin uzun süre hacmini korumasının zor olduğu düşünülür. Ancak kıvırcık saçlar için üretilmiş Hobby Kıvırcık Jöle ile artık çok kolay! Jel kıvamındaki yapısıyla ellerinizle kolayca uygulayabilir, buklelerinizi hızlıca daha belirgin hâle getirebilirsiniz. Neme karşı dayanıklı yapısıyla saçlarınız gün boyu elektriklenmeyecek ve kabarma problemi de ortadan kalkacak. Yüksek ısıya maruz kalmadan saçlarınızı kolayca şekillendirmenin tadını çıkarın.

8. Stilinize hareket katma zamanı: Farmasi Style'n Go Kıvırcık Saçlar İçin Saç Bakım Kremi

Kıvırcık saçlar için uygun olan bakımlar yapıldığında sıra bakıma doymuş bukleleri sabitlemeye geliyor! Farmasi Style'n Go Kıvırcık Saçlar İçin Saç Bakım Kremi, size bu konuda yardımcı olacak. Ürün krem formunda olduğu için uygulanması son derece kolay. Krem, saçlarınızı ağırlaştırmadan hacim verir. Uzun süre kalıcı etki bırakan içeriği ile dağılan ve uçuşan bukleleri kontrol altına alır.

9. Şekillendirirken masaj etkisi isteyenlere: Mixup! 3D Curling Kıvırcık ve Dalgalı Saçlara Özel Bomb Saç Fırçası

Çoğu insan kıvırcık saçları taramanın saç bakımının en zor aşaması olduğuna inanır. Şimdi bu yanılgıya son verme zamanı! Mixup! 3D Curling Kıvırcık ve Dalgalı Saçlara Özel Bomb saç fırçası artık yanınızda! Hafif ve kolay tutuş sağlayan yapısıyla saçlarınızda kolay şekilde bukle oluşturabilirsiniz. Kopma ve kırılma olmadan saçlarınız taranırken saç derisine masaj yapabilirsiniz.

10. Hem kurutsun hem şekil versin: Bellissima My Pro Diffon Ceramic Df1 3000, Kıvırcık Saçlar İçin Sıcak Hava Difüzörü

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Bakım yaparken kıvırcık saçları diğer saç tiplerinden ayırdığımıza göre kuruturken de diğer saç tiplerinden ayırmak gerek! Çünkü kullandığımız ürün saçları hem kurutmalı hem saçların şeklini korumalı. Tüm bu özellikleri bir arada sunan ürünlerden biri ise Bellissima My Pro Diffon Ceramic Df1 3000, Kıvırcık Saçlar İçin Sıcak Hava Difüzörü. Bu ürün, saçlarınızı kuruturken aynı zamanda buklelerinize de hacim verir.

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