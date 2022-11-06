Kıyımı Elon Musk yaptı, özrü kurucu Dorsey diledi! Herkes eski yöneticinin söylediklerine kulak kabarttı: "Ne yaptığını bilmiyor"

Elon Musk'ın Twitter macerasında oldukça çalkantılı günler yaşanıyor. Musk'ın planları için ise "daha yeni başlıyor" deniliyor. 280 karakter sınırının üstesinden gelecek özellikler, aylık 8 dolara mavi tik alınabilecek Twitter Blue aboneliği ve ücretli bir video özelliği gibi daha birçok yenilik Twitter için yolda gibi görünüyor. Herkes Twitter'a gelecek yenilikleri konuşurken, şu sıralar Twitter çalışanları ise oldukça zorlu bir dönemden geçiyor. Bir e-posta ile kovulacak veya kovulmayacak çalışanlarını bilgilendiren ünlü milyarder, ofislerine de geçici olarak kapattığı bir süreçte çok sayıda çalışanıyla yollarını ayırdı. Ancak kıyımı Musk yaparken, özrü Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey diledi. Eski Twitter yöneticisi ise tüm bunların üstüne oldukça çarpıcı sözler sarf etti.

GÜNDE 4 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE KAYIP

Tüm dünya Elon Musk'ın Twitter'dan kovduğu çalışanların haberleriyle yankılandı. Herkesin hedefinde yer alan Musk ise bir açıklama yaparak bu kıyımın arkasındaki nedeni açıkladı. Ünlü CEO, Twitter'daki işçi kıyımını "Ne yazık ki şirket günde 4 milyon doların üzerinde kayıp yaşarken başka seçenek yok." sözleriyle savundu. Çıkan herkese 3 aylık kıdem tazminatı teklif edildiğini ve bunun yasal olarak gerekli olandan yüzde 50 oranında daha fazla olduğunu belirtti.

JACK DORSEY'DEN TWITTER ÖZRÜ

Herkes bunları konuşurken, Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey'den Twitter özrü geldi. Dorsey, Elon Musk'ın işçi kıyımından sonra şirketi "çok hızlı" büyüttüğü için özür diledi. Dorsey, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Twitter'ın eski ve şimdiki çalışanları güçlü ve dirençlidir. O an ne kadar zor olursa olsun her zaman bir yolunu bulurlar. Bir çoğunun bana kızgın olduğunun farkındayım. Herkesin bu durumda olmasının sorumluluğu bana ait. Şirketi çok hızlı büyüttüm. Bunun için özür dilerim. Twitter'da çalışmış olan herkese minnettarım ve onları seviyorum. Bunun şu anda ya da hiçbir zaman karşılıklı olmasını beklemiyorum ve anlıyorum”

NE YAPTIĞINI BİLMİYOR!

Dorsey'in "Twitter özrü"nden sonra, bu kez eski bir Twitter yöneticisi olan Bruce Daisley'in açıklamaları gündem oldu. The Guardian'da yer alan habere göre, büyük markaların platformdaki reklam harcamalarını durdurmasının ve şirketin binlerce çalışanı işten çıkarmasının ardından konuşan Daisley, Elon Musk'ın Twitter'da "ne yaptığını bilmediğini" ve "herkesi alarma geçirdiğini" söyledi. Daisley, iyi bir alternatifi olsa platformdan “hiç tereddüt etmeden” ayrılacağını belirtti.

Bir podcast'e konuk olan Dailsey, "Bence Elon gelip her şeyi çözeceğini düşündü. Çok hızlı bir şekilde bunun çok daha karmaşık olduğunu anlayacak. Tüm bu satın alma ile birlikte yaptığı her eylem açıkça şunu söylüyor: Ne yaptığını bilmiyor." dedi.

Twitter'ın eski en üst düzey yöneticilerinden olan Daisley, Musk'ın "mavi tik" için kullanıcılardan ayda 8 dolar talep etme planını da eleştirdi. Gözlemci Musk'a,doğrulanmış kullanıcıların meşruluğunu "cep harçlığıyla" değiştirmeye başladığını ifade etti.



