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Kız çocuğu ahırda feci şekilde can verdi! Çığlıklarına uyandılar

27.10.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da dehşete düşüren bir olay yaşandı.15 yaşındaki lise öğrencisi Nursel Momyak, sabah süt sağmak için gittiği ahırda feci şekilde can verdi. Nursel Momyak’ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte korkunç olayın detayları...

Kız çocuğu ahırda feci şekilde can verdi! Çığlıklarına uyandılar

Dehşet düşüren olay, saat 06.30 sıralarında Adana'nın Yüreğir ilçesi Güzel Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Nursel Momyak (15) süt sağmak için ablası Perinaz İpek (33) ile birlikte bahçedeki ahıra indi. Karanlık nedeniyle ablası, Nursel’den uzatma kablosuna bağlı lambayı açmasını istedi. Lambayı eline alıp açmaya çalışan kız akıma kapıldı. Ablasının kabloyu prizden çekmesiyle kız çocuğu yere yığıldı.

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ÇIĞLIKLARINA UYANDILAR

İpek’in çığlıklarına uyanan ev sakinleri, yerde hareketsiz yatan Nursel’i otomobille Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Tedaviye alınan Nursel Momyak, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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GECE BOYUNCA DERS ÇALIŞMIŞ

Nursel Momyak’ın yengesi, “Sabaha karşı ablasıyla birlikte süt sağmak için inmiş. Lambayı açarken akıma kapılmış. Ablası da kurtarmak için tutmuş ama hemen uzatma kablosunu prizden çekmiş. Kurtaramadılar. Bugün okulda sınavı vardı. Gece boyunca ders çalışmıştı. Çok iyi bir öğrenciydi” diye konuştu.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Nursel Momyak’ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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