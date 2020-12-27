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  4. Kız tarafı altınları isteyince damadın babası dehşet saçtı

Kız tarafı altınları isteyince damadın babası dehşet saçtı

27.12.2020 17:21 | Son Güncelleme:
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Kız tarafı altınları isteyince damadın babası dehşet saçtı

Samsun'da damadın babası evlerine gelerek altınları isteyen gelinin annesi ile babasına tabancayla ateş açarak her ikisini de yaralayarak kaçtı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. adlı genç kadın ile O.T. resmi nikah kıymadan evlenip yaklaşık 1.5 ay evli kaldıktan sonra ayrıldılar. Gelinin annesi H.T. (48), resmi nikahlı olmayan eşi A.B. (50) ile birlikte damadın babası Y.T.'nin evine giderek, burada iddiaya göre altınları isteme meselesi yüzünden aralarında kavga çıktı. Damadın babası Y.T. tabancasını ateşleyerek gelinin annesi H.T. ile babası A.B.'yi yaralayıp kaçtı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.T.'nin bacağından, özel bir hastaneye kaldırılan A.B.'nin ise sol karın boşluğu, kasığı ve bacaklarından yaralandığı öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen A.B. hastanede ameliyata alındı.

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Kız tarafından evine baskın düzenlendiğini söyleyen damadın annesi H.T. ise, kızın annesi ve babasının sürekli altın ve para istediklerini ileri sürdü. (İHA)

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