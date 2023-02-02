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Kızamık yeniden hortladı, Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Anne ve babalar dikkat: 'Anahtar deliğinden bile bulaşır'

02.02.2023 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde kızamık vakaları yeniden arttı. Özellikle İstanbul vakaların en yoğun görüldüğü şehir. Kızamık nedeniyle bir çocuğun yoğun bakıma alındığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı harekete geçerken, uzman isimler, uzun zaman sonra hastalığın yeniden hortlaması ile ilgili olarak çocukluk döneminde yapılmayan aşıları neden olarak gösterdi. Prof. Dr. Haluk Cezmi Çokuğraş, "Kızamık çok bulaşıcı bir hastalık. Bize eski hocalar, 'Anahtar deliğinden bile bulaşır' derlerdi" dedi.

Kızamık yeniden hortladı, Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Anne ve babalar dikkat: 'Anahtar deliğinden bile bulaşır'

Kızamık, uzun zamandır hayatımızda olmayan bir bulaşıcı hastalık. Son dönemde özellikle İstanbul'da vakalar artmaya başladı. Hatta bir çocuk yoğun bakıma bile alındı. Uzmanlara göre bu artışın en önemli nedeni çocukluk çağı aşılarının reddedilmesi.

SAĞLIK BAKANLIĞI KIZAMIĞA KARŞI HAREKETE GEÇTİ

ATV Haber'in haberine göre çocukluk aşılarını reddedenlerin sayısı arttı. Yok olmaya yüz tutan kızamık yeniden ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı aşı takvimine göre verem, çocuk felci, su çiçeği gibi ölümcül hastalıklardan koruyan aşılar, doğumdan itibaren kademeli olarak tüm çocuklara yapılıyor. O aşılardan biri de kızamık. Çocukluk çağında yapılan ve en az iki doz aşıyla engellenen, yapılmadığı takdirde ölüme kadar götüren kızamık, şimdilerde hastanelerde eskisi kadar seyrek değil. Sebebi ise yapılmayan kızamık aşısı. Artan vakalar Sağlık Bakanlığını da harekete geçirdi. Doktorlara kızamık vakalarına karşı bildiri geldi.

"ANAHTAR DELİĞİNDEN BİLE BULAŞIR"

Cerrahpaşa Tıp Fakülesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Haluk Cezmi Çokuğraş, "Kızamık uzun yıllardır bizim ülkemizde bastırılmış bir hastalıktı. Bazı hastanelerde kızamık vakaları oldukça artmış durumda. Artmasının temel nedeni toplumdaki aşısız çocuk sayındaki artış. Kızamık çok bulaşıcı bir hastalık. Bize eski hocalar, 'Anahtar deliğinden bile bulaşır' derlerdi. 30 yıldır doktorum bana inanmıyorlar ama komşunun söylediği bir şeye inanıyorlar ve bunları da sosyal medyadan paylaşıyorlar. Böyle kalıcı etkiler, ağır nörolojik sorunlar çocukluk çağı aşılarıyla olacak şeyler değildir. Çocuğu ayına, yaşına göre aşılatın" dedi.

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kızamık Sağlık Bakanlığı

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