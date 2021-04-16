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Kızını damdan atmaya kalkışan baba tutuklandı

16.04.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da kendisine büyü yapıldığını öne sürüp tek katlı evinin damından kızını sarkıtınca gözaltına alınan Mustafa A. (51), tutuklandı.

Olay, 14 Nisan günü saat 12.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi’nde meydana geldi. Tek katlı müstakil evinin damına çıkan Mustafa A., kendisine büyü yapıldığını öne sürüp, kızı Ela’yı aşağı atacağını söyledi. Evdeki çiçek saksıları ve kavanozları sokağa fırlatan Mustafa A.’yı görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekiplerinin eylemine son vermesi için ikna etmeye çalıştığı Mustafa A., “Kızımı aşağı atarım. Onun kanı akarsa büyü bozulacak” diyerek kızı Ela’yı damdan sarkıttı. Korkuya kapılan minik kız, “Babacığım, ne olur beni atma. Eve gidelim, anneme gidelim baba” diyerek ağladı.

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BİBER GAZIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bir süre sonra olay yerine, Mustafa A.’nın kayınpederi Mehmet Y. geldi. Mehmet Y.’nin teslim olmasını istediği Mustafa A., damdaki hortumla aşağıya su tuttu. Mustafa A. kayınpederinin dama çıkmasına izin verirken, çevrede toplanan mahalleli olan biteni şaşkın gözlerle izledi.

Mehmet Y., bir anlık dalgınlığından faydalandığı damadının elinden torunu Ela’yı kurtarmayı başardı. Hazır bekleyen polis ekipleri de biber gazıyla Mustafa A.’yı etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Kızı Ela’yı alıp, damdan koşarak inen Eda A., gözyaşlarına boğuldu.

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GAZI AÇIP, ‘CENNETE GİDECEĞİZ’ DEMİŞ

Mustafa A.’nın bir süredir psikolojik sorunları olduğu ve evdeki eşyaları kırdığı öne sürüldü. Mustafa A.’nın olaydan bir gün önce de mutfakta gazı açıp eşi Eda A.’ya ‘Cennete gideceğiz” dediği iddia edildi.

TUTUKLANDI

Polis merkezindeki ifadesinde tutarsız cümleler kullanan, eşiyle kavga ettiğini bu nedenle psikolojisinin bozulduğunu öne süren Mustafa A., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Mustafa A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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