Kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı! İfadesi 'pes' dedirtti

Olay, dün öğle saatlerinde İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Oktay U. henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kızı H.U.'yu bıçakla boğazından yaraladı. Bu sırada tesadüfen bölgeden geçen jandarma ekipleri hemen olaya müdahale etti. Jandarmayı görünce kaçmaya çalışan Oktay U., kısa sürede yakalandı. Oktay U. çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Boğazından aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan H.U. ise çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan H.U., ameliyat edildi.

TUTUKLANDI

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Oktay U., bugün öğle saatlerinde Sandıklı Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Oktay U., kızının yurtta kaldığını, ancak kaçıp geldiğini, kendisinin buna karşı çıktığını anlattı. Daha sonra aralarında çıkan tartışmanın ardından H.U.'yu bıçakladığını aktaran Oktay U., öldürme amacının olmadığını, sadece yaralamak istediğini öne sürdü. Oktay U. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, Afyonkarahisar Cezaevi'ne gönderildi.

KIZIN YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bu arada durumu ağır olan H.U., Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. H.U.'nun yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA





