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Kızının direksiyon sınavında kalmasına kızdı öğretmene saldırdı

19.01.2022 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sancaktepe'de kızının direksiyon sınavını geçememesine kızan bir kişi, sorumlu tuttuğu öğretmene oğlu ile birlikte saldırdı. Baba ile oğulun öğretmene kafedeki yumruklu saldırısı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Girdiği direksiyon sınavında başarısız olan kadın, evlerine gidince sınavdan kaldığını ailesine bildirdi. Buna sinirlenen kadının babası ile ağabeyi, Sancaktepe'de direksiyon eğitim alanındaki öğretmenlerin oturduğu kafeye gitti.

ÖĞRETMENE KAFEDE SALDIRDILAR

Baba ile oğlu, kızlarının başarısızlığından sorumlu tuttukları sınav komisyonu başkanı olan öğretmen B.A.'ya bir anda saldırdı.

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Sonraki adayın sınavına girmeyi beklerken aynı anda baba ile oğlunun yumruklarının hedefi olan öğretmen B.A., yere yığıldı. Kafedekilerin saldırgan baba ile oğlunu tutmasıyla olay sonlandı.

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Sancaktepe'de bir ortaokulda müdür yardımcılığı da yaptığı öğrenilen B.A., adları açıklanmayan baba ile oğlundan şikayetçi oldu. İfadeleri alınan baba ile oğlu serbest bırakıldı.

SALDIRI KAMERADA

Saldırı anı kafenin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, baba ile oğlunun, masada bir başka öğretmen arkadaşıyla oturan öğretmen B.A.'ya yumruklu saldırısı görülüyor.

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Yumruklar sonrası öğretmen yere düşeken, kafedekiler baba ile oğlu tutarak olayı sonlandırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sınav Sancaktepe
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