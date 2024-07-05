HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. KKTC'de rüşvet skandalı! Arsanın fiyatında indirim istemiş, Bakanlığın özel kalem müdürü tutuklandı

KKTC'de rüşvet skandalı! Arsanın fiyatında indirim istemiş, Bakanlığın özel kalem müdürü tutuklandı

05.07.2024 22:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse, rüşvet aldığı ve görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle tutuklandı. Hakkında farklı iddialar ortaya atılan Köse'nin bakanlığa başvuran İskele'deki bir başka inşaat firmasından da bakanlıktaki işlerini hızlandırmak için satın almak istediği arsada indirim yapılmasını istediği öne sürüldü.

KKTC'de rüşvet skandalı! Arsanın fiyatında indirim istemiş, Bakanlığın özel kalem müdürü tutuklandı

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı rüşvet suçlamasıyla sarsıldı. Bakanlığın Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılarak, rüşvet aldığı ve görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle tutuklandı.

EVİNE GÖTÜRMÜŞ

Soruşturmayı yürüten Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli Polis Çavuşu Yahya Suiçmez, özel kalem müdürü olan zanlının 31 Ekim 2023 tarihinde İskele’de faaliyet gösteren bir firmadan hediye talep ettiğini söyledi.

AW241091_01

Polis çavuşu, zanlının bin işçiye çalışma izni çıkarmak için bakanlığa başvuran firmadan işlemlerin hızlandırılması için dizüstü bilgisayar talep ettiğini ve bilgisayarların bakanlıkta personel tarafından kullanılacağını söylediğini aktardı. Suiçmez, zanlının firmanın vermiş olduğu bin 850 dolar değerindeki bilgisayarı evine götürdüğünü tespit ettiklerini açıkladı.

Zanlının evinde yapılan arama sonucu bilgisayarın bulunarak delil olarak alındığını kaydeden Suiçmez, Kalem Müdürü Oğuz Köse’nin uzaktan erişimle bakanlıktaki işlere baktığını ve yapılan incelemede bilgisayarda sadece zanlının kişisel verilerinin tespit edildiğini söyledi.

"BAŞKA İŞLER DE YAPARIZ"

Polis çavuşu Suiçmez, zanlının 29 Ocak 2024 tarihinde de Kalkanlı Yaşam Evi'nin bakım ve onarımı için bir firmaya 31 bin 650 dolar teklif verdiğini, firmanın yaşlı bakım evinin işlerini aldığını ancak katkı koymak amacıyla daha ucuza; 23 bin 500 dolara yapacağını zanlıya bildirdiğini açıkladı. Polis, zanlının ilgili firmaya ödeme yaparken 25 bin dolar verdiğini ve faturayı 31 bin 650 dolara kestirmek istediğini belirtti. Suiçmez, zanlının firma yetkililerine, “aradaki farkı başka işlerde kullanırız, sizinle başka işler de yaparız” dediğini de açıkladı. Suiçmez, zanlının tutuklanmasının ardından söz konusu şirketin şikayetçi olduğunu aktardı.

ARSADA İNDİRİM YAPILMASINI İSTEDİ

Polis, zanlı aleyhine "sahte belge düzenlemeye tahrik" suçlaması getirilebileceğini ancak henüz araştırmalarının sürdüğünü kaydetti. Polis Suiçmez, zanlının yine bakanlığa başvuran İskele'deki bir başka inşaat firmasından da bakanlıktaki işlerini hızlandırmak için satın almak istediği arsada indirim yapılmasını istediğini ifade etti. Polis, zanlının bilgisayarının yanı sıra, cep telefonunun da delil olarak alındığını kaydetti. Suiçmez, şikayetçi olan firma ve şahısların ellerinde zanlının talepleriyle ilgili yazışmalar ve mesajlar olduğunu, bunları polise vermek istediklerini kaydetti.

Polis Suiçmez, zanlının cep telefonunun şifresini vermediğini, bu nedenle inceleme yapamadıklarını, telefonda birçok suçla bağlantılı yazışmaların olabileceğini ifade etti. Suiçmez, bir günde 7-8 ifade aldıklarını, 20 kişiden daha ifade alacaklarını dile getirdi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep ederken, mahkeme de talebi onayladı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araziden kötü kokular gelmişti! Nedeni belli olduAraziden kötü kokular gelmişti! Nedeni belli oldu
İtalya kabusu yaşıyor! İkisi birden harekete geçti, kırmızı alarm verildi! "Durum daha da kötüleşebilir"İtalya kabusu yaşıyor! İkisi birden harekete geçti, kırmızı alarm verildi! "Durum daha da kötüleşebilir"
Emniyette kumpas soruşturmasında 11 kişi hakkındaki iddianame kabul edildiEmniyette kumpas soruşturmasında 11 kişi hakkındaki iddianame kabul edildi
Anahtar Kelimeler:
rüşvet kktc
En Çok Okunan Haberler
Sigaralara zam gelmişti! Bir firma 6 TL'lik indirim yaptı, işte yeni fiyatlar

Sigaralara zam gelmişti! Bir firma 6 TL'lik indirim yaptı, işte yeni fiyatlar

İtalya kabusu yaşıyor! İkisi birden harekete geçti, kırmızı alarm verildi! "Durum daha da kötüleşebilir"

İtalya kabusu yaşıyor! İkisi birden harekete geçti, kırmızı alarm verildi! "Durum daha da kötüleşebilir"

EURO 2024'te ilk yarı finalist belli oldu!

EURO 2024'te ilk yarı finalist belli oldu!

Türk bayrağına yönelik provokasyonda yer alan kişi yakalandı

Türk bayrağına yönelik provokasyonda yer alan kişi yakalandı

Adana'da liseli stajyerden hakim hakkında skandal iddia! "Perdeleri kapattı ve..."

Adana'da liseli stajyerden hakim hakkında skandal iddia! "Perdeleri kapattı ve..."

Çobandan akla ziyan itiraf

Çobandan akla ziyan itiraf

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.