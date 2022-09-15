Kleopatra'nın eşsiz güzelliğinin sırrı burada! Bu bakım sayesinde herkes cildinizi kıskanacak

Eski mısır kraliçesi Kleopatra'nın güzelliğinin konuşulması günümüzde bile konuşuluyor. Kleopatra'nın saçına ve cildine uyguladığı bakımlar merak ediliyor. Birçok kadın cilt bakımı için çeşitli tarifler arıyor. Kleopatra'nın doğal ürünler ile hazırlanan cilt bakım kremi kırışıklıkları önlüyor, gergin, pürüzsüz ve canlı bir cilde sahip olmanızı sağlıyor. Bu tarif ile hayal ettiğiniz cilde kavuşmanız çok kolay.

KLEOPATRA'NIN CİLT BAKIM TARİFİ

2 kaşık aloe vera suyu, 4 damla gül yağı, 1 kaşık badem yağı ve 2 kaşık balmumu. Balmumu kısık ateşte yavaşça ısıtılır. Üzerine badem yağı eklenir ve karıştırılır. Kesinlikle kaynatılmaz. Karışım sıvı hale gelince aloe vera suyu ve gül yağı eklenerek tekrar karıştırılır. Krem soğumaya bırakılır. Cam bir kaba alınır ve buzdolabında saklanır (bir hafta içinde tüketilmelidir).

DAHA CANLI BİR CİLT İÇİN

Canlı ve sağlıklı görünen bir cilt için sağlıklı beslenmek ve bol su içmek büyük önem taşıyor. Bunların yanı sıra duşta yapacağınız peeling veya kese ile ölü derilerden uzaklaştırdığınız cildinizi yoğun nem veren kremler ile koruyabilirsiniz. Cilt bakımında kullanacağınız gül suyu toniği ise daha canlı bir görünüm sağlayacaktır.



