Klima uyarısı: Koronavirüs vakalarında artışa neden oluyor!

Havaların ısınmasıyla birlikte klima ve vantilatör sistemlerinin kullanımı arttı. Koronavirüs salgınında klimalara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, "Klimalar özellikle alışveriş merkezlerinde, otellerde, toplu taşıma alanlarında sürekli kullanılıyor. Ancak unutmamak lazım ki, klimalardan birçok hastalık bulaşabilir. Klimalara bağlı olarak viral enfeksiyonların birçoğu bu sıcak havalarda klima veya vantilatör kullanmakla oluyor. Mümkün olduğu kadar klimadan uzak durup doğal havalandırma yöntemlerini kullanmak gerekir. Evde, işyerimizde, toplu insanların bulunduğu her yerde klima kullanmak yerine ortamda bulunan camı ve pencereyi açmak en doğrusu. Ancak uçaklarda olduğu gibi klima kullanmanın zorunlu olduğu yerlerde ise içeriden dışarı hava sirkülasyonu yapan klimalar tercih edilmeli" diye konuştu.

"EVDE KLİMA KULLANIRKEN DİKKAT ETMELİ"

Evlerde bulunan klimalara değinen Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, "Vatandaşlar sadece kendi evlerinde, koronavirüs testi negatif olan ev halkıyla birlikte kısa bir süre klima kullanabilir. Ancak eve yabancı biri gelirse vantilatörler ve klimaların kullanılması koronavirüsün bulaşması açısından oldukça riskli. Vatandaşlarımız bu riski bilerek toplu alanlarda hem klima hem de vantilatör kullanmaması lazım. Kişiler bir şeklide klima kullanmak zorunda kalıyorsa klimanın düzenli bakımlarını yaptırmayı asla ihmal etmemek gerekir" dedi.