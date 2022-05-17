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Kocaeli'de 11 yıl hapse çarptırılan enişte katili: Ölmeyi hak etmiyordu, yeğenlerim babasız kaldı

17.05.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de, eniştesi 52 yaşındaki Necmi Akgüneş’i ablasını dövdüğü gerekçesiyle öldüren 36 yaşındaki Mehmet Emin Özkar'a ,11 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Özkar son savunmasında, Eniştemin kafasına ablamı bırakması için rastgele vurduğum doğrudur. Ben silahın tetiğine kendi irademle basmadım. 13 aydır tutukluyum. Halen silahın nasıl patladığını bilmiyorum. Yeğenlerim babasız kaldı. Eniş m ölmeyi hak etmiyordu. Birisi vurulmayı hak ediyorsa bu Ömer isimli şahıstı'' ifadelerini kullandı.

Kocaeli'de 11 yıl hapse çarptırılan enişte katili: Ölmeyi hak etmiyordu, yeğenlerim babasız kaldı

Olay, geçen yıl 18 Nisan'da Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yakacık Mahallesi Efendi Sokak üzerinde meydana geldi. A.A., kendisini aldattığını düşündüğü eşi Necmi Akgüneş’in bulunduğu eve geldi. Burada A.A. ile Necmi Akgüneş arasında tartışma yaşandı. Daha sonra eve gelen Mehmet Emin Özkar, eniştesinin ablasını dövdüğü düşüncesiyle ruhsatlı tabancası ile saldırdı. Önce Necmi Akgüneş’in başına silahın kabzasıyla vuran Mehmet Emin Özkar'ın elindeki silah, boğuşma sırasında ateş aldı. Yaralanarak hastaneye kaldırılan Necmi Akgüneş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Mehmet Emin Özkar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özkar hakkında daha önce görülen duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, ‘Haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar yargılanmasını talep etti.

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'ENİŞTEM ÖLMEYİ HAK ETMİYORDU'

Olayla ilgili Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması bugün görüldü. Mehmet Emin Özkar duruşmaya SEGBİS sistemi ile bağlanırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısının bir önceki celsede verdiği mütalaanın okunmasının ardından sanık Mehmet Emin Özkar'a savunması için söz verildi.

'YEĞENLERİM BABASIZ KALDI'

Savunmasında pişman olduğunu söyleyen Özkar, "Ben olay yerine gitmek istemediğimi defalarca söyledim. Maalesef ablam gidince, gitmek zorunda kaldım. Ben öldürmek istesem farklı hareket ederdim. Birisi vurulmayı hak ediyorsa bu Ömer isimli şahıstı. Eniştem ölmeyi hak etmiyordu. Ömer isimli kişi üstüme gelince silahı çektiğim doğrudur. Eniştemin kafasına ablamı bırakması için rastgele vurduğum da doğrudur. Ablamı bırakmasını sağladım. Ablamı alıp gidiyordum. Eniştem koşup bana vurdu. Ben silahın tetiğine kendi irademle basmadım. 13 aydır tutukluyum. Halen silahın nasıl patladığını bilmiyorum. Yeğenlerim babasız kaldılar. Üzgünüm. Ben kimseyi kasten öldürecek birisi değilim. Netice itibariyle kazayla olmuş bir olaydır. Zaten bir yere de kaçmadım" dedi.

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11 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mehmet Emin Özkar'ın ‘Tabanca ile kasten yaralama sonucu ölüme neden olmak’ suçunu işlediğine kanaat getirdi. Olayda ilk haksız hareketin kim tarafından meydana getirildiği tespit edilemediğinden bu durumun sanık lehine haksız tahrik nedeni olarak kabul edildiğini belirten mahkeme heyeti, verilecek cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini de gözeterek 11 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli
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