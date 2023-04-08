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Kocaeli'de akılalmaz olay! 3 ay önce tanışıp ayrıldı, 'Bu bebek senin' dendi

08.04.2023 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bir kişi, 3 ay önce tanışıp ayrıldığı kız arkadaşının ağabeyi tarafından "Bu bebek senin, akşam aileni al gel, babamdan kardeşimi iste" denilerek kendisine yeni doğmuş bir bebek verildi. "Bu bebeğin benden olması imkansız" diyen Y.E.Ç., soluğu karakolda aldı. Y.E.Ç., eski kız arkadaşı ve ağabeyi O.K.'den şikayetçi olurken bebek koruma altında alındı.

Kocaeli'de akılalmaz olay! 3 ay önce tanışıp ayrıldı, 'Bu bebek senin' dendi

Kocaeli'de yaşayan Y.E.Ç., 3 ay önce tanıştığını belirttiği kız arkadaşı E.K. ile bir süre sonra anlaşamayarak ayrıldı. E.K. 4 gün önce bir kız bebek dünyaya getirdi. E.K.'nin ağabeyi O.K., Y.E.Ç.'yi arayarak dün gece saatlerinde Gültepe Mahallesi'nde bulunan bir eve çağırdı. O.K. eve giden Y.E.Ç.'ye bebeği vererek 'Bu bebek senin, akşam aileni al gel, kardeşimi babamdan iste" dedi. Bebeği alarak evden ayrılan Y.E.Ç., hemen polis merkezine giderek olanları anlattı.

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"BU BEBEĞİN BENDEN OLMASI İMKANSIZ"

Polis ekipleri, bebeği teslim aldıktan sonra Y.E.Ç.'nin ifadesine başvurdu. Y.E.Ç. ifadesinde, "Bebeğin ismi ve kimliği yoktu. Başına bir bela gelmesin diye polis merkezine geldim. Ben E.K.'yi 3 aydır tanıyorum. Bu bebeğin benden olması imkansız" dedi.

"BEBEK KORUMA ALTINA ALINDI"

Polis merkezinde ihtiyaçları giderilen bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından korumaya alındı. Olayla ilgili, 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA


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