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Kocaeli'de akılalmaz olay! Canlı yayına çıkacağını duyunca kurşunladılar

14.09.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de iki ay önce tekme tokat dövülen kişi bu kez de ayağından vuruldu. Rıdvan Atsız, "Ağabeyim B.A. ile amcamın oğlu C.A. iş birliği yapıyorlar. C.A.'nın bende 185 bin TL parası vardı. Bunun karşılığında benden 225 bin TL geri aldı. Ben de şikayetçi olduğum için kapıma silahlı adamlar gönderdiler, sokak ortasında beni darp ettiler. 29 Ağustos'ta televizyon programına başvuracaktım. Programa başvurmama 4 gün kala C.A.'nın selamı var sana' diyerek ayağıma kurşun sıktılar" iddiasında bulundu.

Kocaeli'de akılalmaz olay! Canlı yayına çıkacağını duyunca kurşunladılar

Kocaeli'de inşaat işi ile uğraşan Rıdvan Atsız, iddiaya göre aralarında ağabeyi, kardeşi ve yeğeninin de olduğu şahıslar tarafından 14 Temmuz'da darp edilmişti. Alacak-verecek meselesi sebebiyle husumetli oldukları ileri sürülen Atsız ile yakınları arasında yeniden tansiyon yükseldi. İddiaya göre, Rıdvan Atsız şikayetini geri çekmediği gerekçesiyle ayağından vuruldu. Tedavi altına alınan Atsız, olayı kuzeni C.A.'nın yaptırdığını öne sürdü.

"ŞİKAYETİMİ GERİ ÇEKMEDİĞİM İÇİN BENİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER"

Can güvenliğinin olmadığını ifade eden Rıdvan Atsız, "Ağabeyim B.A. ile amcamın oğlu C.A. iş birliği yapıyorlar. C.A.'nın bende 185 bin TL parası vardı. Bunun karşılığında benden 225 bin TL geri aldı. Ben de şikayetçi olduğum için kapıma silahlı adamlar gönderdiler, sokak ortasında beni darp ettiler. Evime girerken yine silahlı adamlar önümü kesip otoparkta ‘Rıdvan sen misin?’ diye sordular. Şikayetimi geri çekmediğim için beni ölümle tehdit ettiler. Ben şikayetimi geri çekmedim. 29 Ağustos'ta televizyon programına başvuracaktım. Programa başvurmama 4 gün kala ayın 25’inde evime giderken gece saat 00.00 sıralarında arkamda bir araba durdu. Plakasını görmedim, söküldüydü. Bana 'Biz sana demiştik, ifadeni geri çek, sen ifadeni geri çekmemişsin, televizyon programına başvurmuşsun. C.A.'nın selamı var sana' diyerek ayağıma kurşun sıktılar" iddialarında bulundu.

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"CANLI YAYIN PROGRAMINA KONUK OLACAĞIM DİYE AYAĞIMA KURŞUN SIKTILAR"

C.A. hakkında şikayetçi olduğunu kaydeden Atsız, "Benim can güvenliğim yok, devlet tarafından bu insanlara uzaklaştırma verildi. Adamlar uzaklaştırmayı da silip geçtiler. Beni darp ettiler, gasp ettiler. İki ay öncesine kadar beni yine darp ettiler, üstüme ne varsa aldılar, zorla arabaya bindirmeye çalıştılar. En son da şikayetimi geri çekmediğim, canlı yayın programına konuk olacağım diye ayağıma kurşun sıktılar" diye konuştu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kaçan 3 kişinin arandığı öğrenildi.

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(İHA)

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