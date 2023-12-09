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  4. Kocaeli'de fabrika yangını! 3 saattir sürüyor, alevler diğer fabrikalara da sıçradı

Kocaeli'de fabrika yangını! 3 saattir sürüyor, alevler diğer fabrikalara da sıçradı

09.12.2023 07:15 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nde bir lojistik fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları 3 saattir devam ediyor. Yangın diğer fabrikalara da sıçrarken, alevler nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geldi.

Kocaeli'de fabrika yangını! 3 saattir sürüyor, alevler diğer fabrikalara da sıçradı

Yangın, saat 04.00 sıralarında Gebze ilçesi Barış Mahallesi’nde bulunan bir lojistik fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle fabrikada yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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3 SAATTİR SÜRÜYOR

Çevre illerden de alevlere müdahale için destek ekip geldi. 3 saat boyunca yangına müdahale edilirken, alevler yanda bulunan diğer fabrikalara da sıçradı. Fabrikada zaman zaman patlamalarda meydana geldiği bilgisine ulaşıldı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kocaeli fabrika
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