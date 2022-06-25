HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kocaeli'de iğrenç 'tecavüz' iddiası! Sosyal medyadan tanıştılar... "Benimle cinsel ilişkiye girdikten sonra para verdi"

Kocaeli'de iğrenç 'tecavüz' iddiası! Sosyal medyadan tanıştılar... "Benimle cinsel ilişkiye girdikten sonra para verdi"

25.06.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de meydana gelen olayda iddiaya göre psikolojik tedavi ve özel eğitim alan ve 16 yaşındaki B. K.'ye sosyal medya üzerinden tanıştığı kişiler cinsel istismar uyguladı. Ailesinin B. K.'nin hareketlerinden şüphelenmesi üzerine mide bulandıran gerçek ortaya çıktı. B. K., şikayetin ardından sonuçlanan süreçte tutuklanan sanıklardan A. Y. (19) hakkında "Çamlık, açık bir alanda buluştuk ve benimle zorla cinsel ilişkiye girdi. Benimle cinsel ilişkiye girdikten sonra para verdi" dedi.

Kocaeli'de iğrenç 'tecavüz' iddiası! Sosyal medyadan tanıştılar... "Benimle cinsel ilişkiye girdikten sonra para verdi"

B. K.'nin zorla cinsel istismar uyguladıklarını öne sürdüğü tutuklu sanıklardan A. Y., B. K. ile sosyal medyadan konuştuklarını ancak yüz yüze hiç görüşmediklerini ileri sürdü ve "Bana sürekli mesaj attığı için ’Bana yazma, bana bir daha mesaj atma’ diye kendisine söyledim" diyerek suçlamaları reddetti. B. K. ise "Tüm sanıklarla birden fazla kez bir birlikteliğim oldu. Bazı birliktelikler rızamla bazıları ise rızam dışında, zorla oldu" diyerek şikayetçi olduğunu dile getirdi.

be8697ab-2774-4402-8ab6-cc25292f45d9

AİLE, KIZININ HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİ

Kocaeli’de iddiaya göre, sosyal medya hesabından A.N.H. ve A.Y. (19) isimli şahıslarla tanışan B.K., farklı tarihlerde sanıklar tarafından cinsel istismara uğradı. Kızının hareketlerinden şüphelenerek durumu anlatmasını isteyen aile, B.K.’nin cinsel istismara maruz kaldığını öğrenir öğrenmez polis merkezine giderek şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine A.N.H. ve A.Y. isimli şahıslar, ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KIZIM PSİKOLOJİK TEDAVİ VE ÖZEL EĞİTİM ALIYOR"

“Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan yargılanan sanıkların duruşması 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanıklar A. N. H., A. Y. ve mağdur B. K.’nin babası V. K. katıldı. Kızının başına geldiğinden dolayı çok üzgün olduğunu söyleyen baba V.K., "Mağdur benim kızım olur. Kızım özel gereksinimlidir. Lise 10. sınıf öğrencisi, ancak artık okula devam etmiyor, özel eğitim alıyor. Psikolojik tedavi görmektedir. Ben sanıkları tanımıyorum, kızıma cinsel istismarda bulundular, şikâyetçiyim” dedi.

"BANA YAZMA, BANA BİR DAHA MESAJ ATMA"

Suçlamaları kabul etmeyen A.Y., "Ben araç satım işinde çalışıyorum. B.K.’yi sosyal medya aracılığıyla 1 ay kadar tanıyordum. B.K. ile sosyal medya üzerinden konuştum, ancak yüz yüze hiç görüşmedik. Bana sürekli mesaj attığı için ’Bana yazma, bana bir daha mesaj atma’ diye kendisine söyledim. İş yeri sahibimin B.K. ile sosyal medya hesabından takipleştiğini fark ettim. Kendisine B.K.’nin nasıl bir kız olduğunu sorduğumda sıkıntılı biri olduğunu söyledi. Bu sebeple B.K. ile bir daha konuşmadım” diye konuştu. Yabancı uyruklu sanık A.N.H. Türkçesinin yeterli olmadığını, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek tercüman talep etti.

ea1dcdd7-f02d-41be-a983-0425405f94be

“ÇAMLIK, AÇIK BİR ALANDA BULUŞTUK”

Tüm sanıklarla sosyal medya hesabından tanıştığını söyleyen 16 yaşındaki mağdur B. K., “Sezer isimli şahısla sosyal medya üzerinden tanıştık ve 1 ay boyunca konuştuk. Daha sonra yüz yüze buluştuk. Sezer beni hiç kimsenin olmadığı bir eve götürdü ve ben istemediğim halde benimle cinsel ilişkiye girdi. A.Y. ile de çamlık açık bir alanda buluştuk ve benimle zorla cinsel ilişkiye girdi. A.Y. benimle cinsel ilişkiye girdikten sonra para verdi. A.N.H. pazarcılık işi yapıyordu. Beni çağırınca yanına gittim, arabada benimle cinsel ilişkiye girdi. Tüm sanıklarla birden fazla kez bir birlikteliğim oldu. Bazı birliktelikler rızamla bazıları ise rızam dışında, zorla oldu. Şikâyetçiyim” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, eksik delillerin toplanılmasına, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
5 yaşındaki Eymen'in istismara uğradığı kesinleşti5 yaşındaki Eymen'in istismara uğradığı kesinleşti
Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine binlerce kişi akın ettiMahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine binlerce kişi akın etti
Yüz binlerce lira verip ev aldılar, gerçeği öğrenince ise...Yüz binlerce lira verip ev aldılar, gerçeği öğrenince ise...
Anahtar Kelimeler:
tecavüz cinsel istismar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dolar ve altın yatırımcıları şokta! Asıl fiyatlama pazartesi

Dolar ve altın yatırımcıları şokta! Asıl fiyatlama pazartesi

Türkiye'de çok konuşulmuştu! Kimlikle ilk turist geldi

Türkiye'de çok konuşulmuştu! Kimlikle ilk turist geldi

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocam gay gibi ilişkiden sonra... "

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocam gay gibi ilişkiden sonra... "

İlçe gece vakti savaş alanına döndü! 2'si polis 10 yaralı

İlçe gece vakti savaş alanına döndü! 2'si polis 10 yaralı

48 bin dolarlık kiraz taşıyordu! Devrildi...

48 bin dolarlık kiraz taşıyordu! Devrildi...

Polis bölgeyi ablukaya aldı, 200 personel katıldı

Polis bölgeyi ablukaya aldı, 200 personel katıldı

İlginizi Çekebilir

İğrenç olay! Evcil keçiyi kaçırıp tecavüz etti

İğrenç olay! Evcil keçiyi kaçırıp tecavüz etti

Canan Karatay çok sinirlendi: Günde 10 tane yiyin!

Canan Karatay çok sinirlendi: Günde 10 tane yiyin!

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Tiroidi bıçak gibi keser! Cinsel gücü artırır

Tiroidi bıçak gibi keser! Cinsel gücü artırır

Sevenlerini üzdü! “Kariyerimin sonuna geldim”

Sevenlerini üzdü! “Kariyerimin sonuna geldim”

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.