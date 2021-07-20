HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4'ü çocuk 10 yaralı

Kocaeli'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4'ü çocuk 10 yaralı

20.07.2021 02:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Ataevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde Akmeşe yönüne giden Ali G'nin kullandığı otomobil ile Cengiz Topel Caddesi'nde Köseköy istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, kavşaktaki direğe çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara'da korkunç kaza! Makas atan otomobil ortadan ikiye bölündü: 1 ölü, 10 yaralıAnkara'da korkunç kaza! Makas atan otomobil ortadan ikiye bölündü: 1 ölü, 10 yaralı

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

İtfaiye ekiplerince hafif ticari araçtan çıkarılan 4'ü çocuk 8 yaralı ile yaralanan otomobil sürücüsü Ali G. ile aynı araçtaki E.D. 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ulaşıma kapanan yol, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı. (AA)

İstanbul'da zincirleme trafik kazası! Yol trafiğe kapandıİstanbul'da zincirleme trafik kazası! Yol trafiğe kapandı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkat! Uzman isim uyardı: Ölümcül olabilirDikkat! Uzman isim uyardı: Ölümcül olabilir
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Erdoğan üs bölgesindeki askerin bayramını kutladıErdoğan üs bölgesindeki askerin bayramını kutladı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Kökenleri Afrika’dan! Konuşmalarıyla Ege’nin kalbini çaldılar

Kökenleri Afrika’dan! Konuşmalarıyla Ege’nin kalbini çaldılar

Aynı adamın aldattığı üç kadının ‘intikam planı’ şaşırttı

Aynı adamın aldattığı üç kadının ‘intikam planı’ şaşırttı

Bu olay reenkarnasyona inanmayanları bile ürkütüyor

Bu olay reenkarnasyona inanmayanları bile ürkütüyor

Fragmanı bile duygulandırmaya yetti

Fragmanı bile duygulandırmaya yetti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Çin'de yeni virüs alarmı! İlk ölüm gerçekleşti

Çin'de yeni virüs alarmı! İlk ölüm gerçekleşti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ataşehir'de 'korku' mahallesi! Balkona bile çıkamıyorlar

Ataşehir'de 'korku' mahallesi! Balkona bile çıkamıyorlar

''Kankam'' dediği boğası 'Kral'ı sattı: Moralimiz bozuk

''Kankam'' dediği boğası 'Kral'ı sattı: Moralimiz bozuk

Cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştular

Cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.