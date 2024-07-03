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  4. Kocaeli'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini ve 2 çocuğunu vurdu

Kocaeli'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini ve 2 çocuğunu vurdu

03.07.2024 21:45
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Kocaeli'de fabrika işçisi Selahattin K., boşanma aşamasındaki eşiyle 2 çocuğunu tabanca ile yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan Selahattin K. kısa sürede yakalandı. İşte detaylar...

Kocaeli'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini ve 2 çocuğunu vurdu

Kocaeli'de akşam saatlerinde dehşet dolu anlar yaşandı. Fabrika işçisi olduğu öğrenilen Selahattin K. ile boşanma aşamasındaki eşi Semiha K. (39) arasında tartışma çıktı.

EŞİ VE ÇOCUKLARINI SİLAHLA YARALADI!

Tartışmanın büyümesi üzerine Selahattin K., yanındaki tabanca ile eşi Semiha K. ve çocukları Yaren K. (14) ile İsmail K.’ya (17) ateş açtı. Anne ve 2 çocuğu kanlar içerisinde yerde kalırken, Selahattin K. olay yerinden kaçtı.

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Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, yaralı anne ve çocuklarının bulunduğu evin kapısını açarak ekiplerin içeri girmesini sağladı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

HAKKINDA 2 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ!

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırgan Selahattin K. hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı bulunduğunu belirledi. Ekiplerin çalışması ile olay yerinden kaçan Selahattin K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli boşanma eşi
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