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Kocaeli'de korkunç olay! Sevgilisi Cansu Güneş'i ormanlık alana götürüp öldürdü

17.02.2023 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de korkunç bir olay yaşandı. Erdem K., tartıştığı sevgilisi Cansu Güneş'i ormanlık alana götürüp silahla ateş ederek öldürdü. Katil zanlısı emniyette verdiği ifadede olay günü tartıştıklarını, bunun üzerine Cansu Güneş’in telefonunu kurcaladığını ve kendisini aldattığını düşündüğünü belirtti.

Kocaeli'de korkunç olay! Sevgilisi Cansu Güneş'i ormanlık alana götürüp öldürdü

Olay, Kocaeli Çayırova'da meydana geldi. Cansu Güneş, tartıştığı sevgilisi Erdem K. tarafından ormanlık alanda silahla öldürüldü. Katil zanlısı emniyetteki ifadesinde sevgilisinin kendisini aldattığını iddia etti. Erdem K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kadın ise yapılan otopsinin ardından Çayırova’da toprağa verildi.

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ORMANLIK ALANA GÖTÜRÜP SİLAHLA ATEŞ ETTİ

4 Şubat günü Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana gelen olayda ticari taksi şoförü olan Erdem K. (26), kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Cansu Güneş’i (26) konuşmak için arabasına çağırdı. Burada bir süre konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine Erdem K., yanında getirdiği tabancayı çıkararak Cansu Güneş’e 5 el ateş etti. Genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, Erdem K. ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan Güneş’in ölümüne sebep olan Erdem K.’nin, olayın ardından polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

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ALDATMA İDDİASI

Erdem K., emniyette verdiği ifadesinde, bir süredir ilişki yaşadıkları sevgilisiyle olay günü tartıştıklarını, bunun üzerine Cansu Güneş’in telefonunu kurcaladığını ve kendisini aldattığını düşündüğünü belirterek, genç kadını ormanlık alana götürdüğünü ve silahla kadına ateş ettiğini söyledi. Erdem K., olayın ardından ise Tuzla’da polis merkezine giderek teslim olduğunu dile getirdi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sorgulanmak üzere Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahıs, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Erdem K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kadın ise yapılan otopsinin ardından Çayırova’da toprağa verildi.

Kaynak: İHA

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