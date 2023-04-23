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Kocasının aldatma hikayesini ifşaladı! "Kocam TikTok'tan benden 30 yaş küçük kadınlarla flört ediyor"

23.04.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlişki içerisinde başkası ile konuşmak ilişkilerin en büyük bitme nedenleri arasında yer alıyor. Özellikle sosyal medyanın kullanımının artmasıyla birlikte evliliklerde görülen çatırdamalar da artıyor. Bir kadın kendinden küçük kocasının zamanının çoğunu TikTok'ta başka kadınlarla mesajlaşarak geçirdiğini paylaşarak yaşadığı problemleri ifşaladı.

Kocasının aldatma hikayesini ifşaladı! "Kocam TikTok'tan benden 30 yaş küçük kadınlarla flört ediyor"

2015 yılında Donna, eşi Emmanuel'in memleketi Gana'da seyahat ederken eşiyle tanışarak birkaç yıl önce dünyaevine girdi. 62 yaşındaki Donna, Neno diye seslendiği 33 yaşındaki kocası Emmanuel'in, zamanının çoğunu diğer kadınlarla bağlantı kurarak geçirdiğini adeta bir TikTok bağımlısı olduğunu belirtti. “Neno 7/24 TikTok'ta. Neno, sosyal medyayı arkadaşlarıyla iletişim kurmak için kullanıyor. Ama arkadaşları sadece erkekler değil, konuştuğu kadınlar da var." diyerek kocasının günde 10 saat mesajlaştığını açıkladı.

"AŞKIN YAŞI YOKTUR"

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Aralarındaki yaş farkına rağmen, Emmanuel gelinine derinden bağlı olduğunda ısrar ediyor. "Donna'nın benden biraz daha yaşlı olduğunu biliyorum ama umrumda değil. Aşkın yaşı yoktur ve ne hissettiğini kontrol edemezsin." dedi.

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI İLİŞKİYİ ZEDELİYOR

Aralarındaki aşk bir yana, Donna, Emmanuel'in sosyal medya bağımlılığının evliliklerinde büyük bir dikkat dağıtıcı haline geldiğini paylaşıyor. "Kocam sadık olduğunu ve kıskanmamam gerektiğini söylüyor. Ancak bu beni kızdırıyor" dedi.

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RESTORANLARDA GÜRÜLTÜLÜ VİDEOLAR ÇEKİYOR

Donna, "Özellikle akşam yemeğine çıktığımızda veya romantik bir hafta sonu için uzakta olduğumuzda, bana daha fazla ilgi göstermesini istiyorum," diyerek eşinden yeteri kadar ilgi görmediğini paylaştı. Uzun süredir acı çeken eşi, Emmanuel'in restoranlarda gürültülü videolar kaydederek sık sık utanç verici bir gösteri yarattığını ve dijital takipçileriyle iletişim kurarken dört saatlik yol gezileri sırasında onu sessizce oturttuğunu iddia etti.

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"SOSYAL MEDYA HER ŞEYDİR"

Donna, "Sosyal medyasının bizimle olmasını istemiyorum," diye yakındı. Ancak Emmanuel, TikTok saplantısını savunmak için "Sosyal medyada olmayı seviyorum... sosyal medya her şeydir" dedi. Yükselen bir müzisyen olarak Emmanuel, TikTok, Instagram ve Facebook gibi platformlardaki aralıksız faaliyetinin kariyerinin başarısı için çok önemli olduğu konusunda ısrar ediyor.

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"KOCASINI SEVEN HER KADIN KISKANIR"

Emmanuel, diğer kadınlarla internette sohbet ettiğini inkar etmese de, Donna'nın arkadaşlıklarıyla ilgili endişelerinin, bir kadının doğuştan gelen kıskançlık eğiliminden kaynaklandığında ısrar etti. “Eşimi seviyorum ama o sorunları olduğunu düşünüyor. Suyun bile olmadığı yerlerde köprüler kurmaya çalıştı” dedi. "Bütün kadınlar kıskançtır. Kocasını seven her kadın onu kıskanır.”

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