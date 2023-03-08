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Kocasıyla arasında 37 yaş farkı olan 62 yaşındaki kadın 8. çocuğu istediğini açıkladı! Canlı yayında evliliklerini anlattı

08.03.2023 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

62 yaşındaki Cheryl McGregor, 2021 yılında 25 yaşındaki Kuran McCain ile evlenerek tüm dünyada oldukça fazla ilgi çekmişti. Kocasıyla arasında 37 yaş farkı olmasına rağmen evliliklerinin çok iyi gittiğini paylaşan Cheryl, 8. çocuğa sahip olmak için uyguladıkları adımları açıkladı.

Kocasıyla arasında 37 yaş farkı olan 62 yaşındaki kadın 8. çocuğu istediğini açıkladı! Canlı yayında evliliklerini anlattı

Gerçek aşkta yaşın, maddi durumun, görünüşün etkili olmadığı biliniyor. 62 yaşındaki Cherly McGregor kocasıyla arasında 37 yaş farkı olmasına rağmen yaşadığı aşk hayatını dolu dizgin bir şekilde anlatıyor. Cherley ve Kuran 2012 yılında Kuran 15 yaşındayken tanıştılar ve ikisi de aynı fast food restoranında çalışıyordu. Ancak ilişkilerinin başlangıcı 2020'de bir kez daha karşılaştıklarında gerçekleşti. Çift bir yıl sonra evlendi, Kuran canlı olarak evlilik teklifini yayınladı ve çift düğünlerini TikTok'ta gösterdi.

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Çiftin şimdiki planları çocuklara yöneldi. Cheryl artık kendisinin bebek sahibi olamayacağını söylese de takip edebilecekleri başka seçenekler var. Cheryl ve Kuran dün aile planları hakkında konuşmak için This Morning'e çıkarak yardımcı olabilecek üç vekil ile zaten konuştuklarını belirttiler.

İLK EVLİLİĞİNDEN OLAN ÇOCUKLARI EŞİNİ KABUL ETMEDİ

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Çift, başka potansiyel vekiller ararken, çocuk sahibi olmanın başka bir olası yolu olarak evlat edinmeyi de göz ardı etmedi. 62 yaşındaki kadının önceki ilişkisinden yedi çocuğu var ve tüm çocuklarına Kuran ile ilişkisini kabul ettirmenin zorluklarından bahsetti.

"KALBİMİZİN KİME AŞIK OLDUĞU ELİMİZDE DEĞİL"

Cherly çocuklarına Kuran'ı alıştırmanın yolunun oldukça zor olduğunu açıkladı. "Resmen bir savaştı, onlara bunun bir şaka olmadığını kanıtlamaya çalışıyoruz. Yedi çocuğum Kuran'ın beni kullandığını söylüyorlardı, birbirimizi kullanmıyorduk, kalbimizin kime aşık olduğu elimizde değil."

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GENÇLERDEN ÇOK DAHA ENERJİK OLDUĞUNU SÖYLEDİ

62 yaşındaki, yeni bir bebek yetiştirmek için çok yaşlı olabileceği yönündeki suçlamalara da karşılık veren Cherly, “Sırf yaşımdan dolayı herhalde bebek bakamayacağımı söylediler, ne? Şu anda bebeklerle ilgilenen bu çocukların yarısından daha fazla enerjiye sahibim ve bunu bir sorun olarak görmüyorum” dedi.

OLUMSUZ YORUMLAR ALIYORLAR

Sosyal medyada pek çok olumsuz yorum aldıklarını itiraf ediyorlar ve birçoğu evliliklerini sahte olarak nitelendiriyor. Kuran, "Hayatlarımızı yaşamaya devam edeceğiz çünkü mutluyuz, çok mutluyuz, bu mutlu, sağlıklı bir evlilik, ailemizi kurmak istiyoruz ve elimizdeki tek şey bu" dedi..

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