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Koku varsa dikkat! Kanser olma riski ile karşı karşıyasınız

28.06.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın hastalıkları arasında bulunan rahim ağzı kanseri sağlığı oldukça tehdit ediyor. Oldukça sık rastlanan rahim ağzı kanseri sinsice ilerliyor. Rahim ağzı kanserinin erken teşhis edilmesi hayat kurtarıyor. Aşağıda bulunan belirtilerden birkaçına sahipseniz doktora başvurabilirsiniz

Koku varsa dikkat! Kanser olma riski ile karşı karşıyasınız

Rahim ağzı kanseri kadınlarda en çok görülen 5 kanser türünden biri. Rahim ağzının yüzeyini oluşturan hücre tabakasının anormal hücrelere dönüşmesiyle ortaya çıkan rahim ağzı kanseri oldukça riskli durumlara yol açıyor. Erken evrelerde belirti vermeyen bu kanser türü için bilinçli olmak hayat kurtarıyor. Erken uyarılar arasında vajinal akıntıdaki değişiklikler yer alıyor. Akıntının dokusu, rengi, kıvamı ve kokusu belirleyici etkenlerden olabiliyor.

HER VAJİNAL KOKU KANSERE BAĞLI DEĞİLDİR

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İngiltere Kanser Araştırmaları uzmanları şunları söylüyor: "Bazı kadınlarda kalça kemikleri arasındaki bölgede kokan, ağrılı bir vajinal akıntı vardır.” Vajinal kokular her zaman kansere bağlı değildir. Ancak endişeleriniz varsa doktora görünmelisiniz. Rahim ağzı kanserini tespit etmenin ve önlemenin en kolay yollarından biri smear testi yaptırmaktır.

RAHİM AĞZI KANSERİ BELİRTİLERİ

  • Seks sırasında ağrı ve rahatsızlık
  • Cinsel ilişkiden sonra, dönemler arasında veya menopozdan sonra vajinal kanama
  • Alt sırt veya pelvisinizde ağrı
  • Böbreklerinizden kaynaklanan yan veya sırtta şiddetli ağrı
  • Kabızlık
  • Normalden daha fazla işemek veya kaka yapmak
  • Mesanenizin veya bağırsaklarınızın kontrolünü kaybetmek
  • İdrarda kan
  • Bir veya iki bacakta şişme
  • Şiddetli vajinal kanama


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kanser
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