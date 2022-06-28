Koku varsa dikkat! Kanser olma riski ile karşı karşıyasınız

Rahim ağzı kanseri kadınlarda en çok görülen 5 kanser türünden biri. Rahim ağzının yüzeyini oluşturan hücre tabakasının anormal hücrelere dönüşmesiyle ortaya çıkan rahim ağzı kanseri oldukça riskli durumlara yol açıyor. Erken evrelerde belirti vermeyen bu kanser türü için bilinçli olmak hayat kurtarıyor. Erken uyarılar arasında vajinal akıntıdaki değişiklikler yer alıyor. Akıntının dokusu, rengi, kıvamı ve kokusu belirleyici etkenlerden olabiliyor.
İngiltere Kanser Araştırmaları uzmanları şunları söylüyor: "Bazı kadınlarda kalça kemikleri arasındaki bölgede kokan, ağrılı bir vajinal akıntı vardır.” Vajinal kokular her zaman kansere bağlı değildir. Ancak endişeleriniz varsa doktora görünmelisiniz. Rahim ağzı kanserini tespit etmenin ve önlemenin en kolay yollarından biri smear testi yaptırmaktır.
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