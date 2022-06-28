Koku varsa dikkat! Kanser olma riski ile karşı karşıyasınız

Rahim ağzı kanseri kadınlarda en çok görülen 5 kanser türünden biri. Rahim ağzının yüzeyini oluşturan hücre tabakasının anormal hücrelere dönüşmesiyle ortaya çıkan rahim ağzı kanseri oldukça riskli durumlara yol açıyor. Erken evrelerde belirti vermeyen bu kanser türü için bilinçli olmak hayat kurtarıyor. Erken uyarılar arasında vajinal akıntıdaki değişiklikler yer alıyor. Akıntının dokusu, rengi, kıvamı ve kokusu belirleyici etkenlerden olabiliyor.

HER VAJİNAL KOKU KANSERE BAĞLI DEĞİLDİR

İngiltere Kanser Araştırmaları uzmanları şunları söylüyor: "Bazı kadınlarda kalça kemikleri arasındaki bölgede kokan, ağrılı bir vajinal akıntı vardır.” Vajinal kokular her zaman kansere bağlı değildir. Ancak endişeleriniz varsa doktora görünmelisiniz. Rahim ağzı kanserini tespit etmenin ve önlemenin en kolay yollarından biri smear testi yaptırmaktır.

RAHİM AĞZI KANSERİ BELİRTİLERİ

Seks sırasında ağrı ve rahatsızlık

Cinsel ilişkiden sonra, dönemler arasında veya menopozdan sonra vajinal kanama

Alt sırt veya pelvisinizde ağrı

Böbreklerinizden kaynaklanan yan veya sırtta şiddetli ağrı

Kabızlık

Normalden daha fazla işemek veya kaka yapmak

Mesanenizin veya bağırsaklarınızın kontrolünü kaybetmek

İdrarda kan

Bir veya iki bacakta şişme

Şiddetli vajinal kanama



