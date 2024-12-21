KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık
  4. Kolay sindirim için akşam yemeğinde yemeniz gereken 4 besin

Kolay sindirim için akşam yemeğinde yemeniz gereken 4 besin

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
21.12.2024 11:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akşam yemeğini bitirmiş olsanız da, vücudunuz yediklerini sindirmeye yeni başlıyordur. Tükettiğiniz yiyeceklere göre sindiriminizi kolaylaştırabilir ve hatta zorlayabilirsiniz. İşte kolay sindirim için tüketilebilecek 4 yiyecek...

Kolay sindirim için akşam yemeğinde yemeniz gereken 4 besin

Fonksiyonel tıp ve beslenme uzmanı ve sertifikalı beslenme uzmanı Elyse Wagner, bağırsaklarınızı düzgün bir şekilde beslemediğinizde, bunun "şişkinlik, rahatsızlık, besin eksikliği ve hatta sistemik iltihaplanma gibi sorunlara ve ayrıca kaygı ve depresyon gibi zihinsel ve duygusal zorluklara" yol açabileceğini söylüyor.

1) YAĞSIZ PROTEİN

balık somon

Somon, yumurta, fasulye ve kuruyemiş gibi yağsız proteinler sindirime yardımcı olmak için mükemmeldir ve düşük yağ içeriğiyle doludur. Yağsız proteinleri bilinçli bir şekilde tüketerek, sindirim sırasında mide asidini teşvik edecek, yiyecekleri parçalayacak, metabolizmanızı artıracak ve yine de sizi tok hissettirecektir.

2) ZENCEFİL

ZENCEFİL

Zencefil akşam yemeği yiyecekleri söz konusu olduğunda ilk tercihiniz olmayabilir, ancak birçok formda tüketilmesi sindirime yardımcı olabilir. Zencefil gastrointestinal hareketliliğimizi iyileştirir ve tükürük akışımızı artırır, yani ne kadar çok yersek, yemeğimiz o kadar pürüzsüz sindirilir. Örneğin, akşam yemeğini bir zencefil shot'ı atarak bitirebilirsiniz.

3) YAPRAKLI YEŞİLLİKLER

ıspanak

Yapraklı yeşillikler sindirime yardımcı olmak ve vücudunuza enerji sağlamak için yeterli besin ve lif sağlarlar. Ispanak, kara lahana ve roka gibi yapraklı yeşillikler ayrıca sağlıklı bağırsak bakterilerini destekleyen belirli şekerler içerir.

4) BİTKİ ÇAYLARI

papatya çayı

Wagner, "Akşam yemeğinden sonra zencefil, nane veya papatya gibi bitki çayları içmek sindirim sistemini rahatlatabilir ve daha iyi sindirimi destekleyebilir" diyor. Akşam yemeğini bitirdikten sonra, gastrointestinal sistemi rahatlatmak ve rahatsızlığı azaltmak için kendinize sıcak bir fincan çay yapabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
ıspanak roka zencefil sindirim sistemi bitki çayı protein yeşil zayıflama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.