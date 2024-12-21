Kolay sindirim için akşam yemeğinde yemeniz gereken 4 besin

Fonksiyonel tıp ve beslenme uzmanı ve sertifikalı beslenme uzmanı Elyse Wagner, bağırsaklarınızı düzgün bir şekilde beslemediğinizde, bunun "şişkinlik, rahatsızlık, besin eksikliği ve hatta sistemik iltihaplanma gibi sorunlara ve ayrıca kaygı ve depresyon gibi zihinsel ve duygusal zorluklara" yol açabileceğini söylüyor.

1) YAĞSIZ PROTEİN

Somon, yumurta, fasulye ve kuruyemiş gibi yağsız proteinler sindirime yardımcı olmak için mükemmeldir ve düşük yağ içeriğiyle doludur. Yağsız proteinleri bilinçli bir şekilde tüketerek, sindirim sırasında mide asidini teşvik edecek, yiyecekleri parçalayacak, metabolizmanızı artıracak ve yine de sizi tok hissettirecektir.

2) ZENCEFİL

Zencefil akşam yemeği yiyecekleri söz konusu olduğunda ilk tercihiniz olmayabilir, ancak birçok formda tüketilmesi sindirime yardımcı olabilir. Zencefil gastrointestinal hareketliliğimizi iyileştirir ve tükürük akışımızı artırır, yani ne kadar çok yersek, yemeğimiz o kadar pürüzsüz sindirilir. Örneğin, akşam yemeğini bir zencefil shot'ı atarak bitirebilirsiniz.

3) YAPRAKLI YEŞİLLİKLER

Yapraklı yeşillikler sindirime yardımcı olmak ve vücudunuza enerji sağlamak için yeterli besin ve lif sağlarlar. Ispanak, kara lahana ve roka gibi yapraklı yeşillikler ayrıca sağlıklı bağırsak bakterilerini destekleyen belirli şekerler içerir.

4) BİTKİ ÇAYLARI

Wagner, "Akşam yemeğinden sonra zencefil, nane veya papatya gibi bitki çayları içmek sindirim sistemini rahatlatabilir ve daha iyi sindirimi destekleyebilir" diyor. Akşam yemeğini bitirdikten sonra, gastrointestinal sistemi rahatlatmak ve rahatsızlığı azaltmak için kendinize sıcak bir fincan çay yapabilirsiniz.