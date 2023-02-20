Kolonları kesildiği ortaya çıkan Rende Sitesi hakkında soruşturma başlatılmıştı! Savcı hakkında dikkat çeken karar... Bakan Bozdağ HSK'ye izni verdi

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yıkılan binalar ve müteahhitleri hakkında hukuki süreçlerde peş peşe gelişmeler yaşanıyor. Antakya'da bloklarından bazıları yıkılan Rende Sitesi hakkında da soruşturma başlatılmıştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla verdiği izinle, Rende Sitesi'nde 2016'da "kolonların kesildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturmada "takipsizlik kararı" veren savcı hakkında inceleme başlatıldı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Bakan Bozdağ, Rende Sitesi'nde kolonların kesildiğine yönelik iddialarla ilgili 2016'da takipsizlik kararı veren Cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni verdi.
Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatıldı ve müfettiş görevlendirildi.
(AA)