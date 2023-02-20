HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kolonları kesildiği ortaya çıkan Rende Sitesi hakkında soruşturma başlatılmıştı! Savcı hakkında dikkat çeken karar... Bakan Bozdağ HSK'ye izni verdi

Kolonları kesildiği ortaya çıkan Rende Sitesi hakkında soruşturma başlatılmıştı! Savcı hakkında dikkat çeken karar... Bakan Bozdağ HSK'ye izni verdi

20.02.2023 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki bloğu sağlam kaldı, iki bloğu ise yerle bir oldu, 100'den fazla kişiye mezar oldu. Hatay'ın Antakya ilçesindeki Rende Sitesi hakkındaki soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Site, geçtiğimiz günlerde bloklarından birinin kolonlarının kreş yapmak için kesildi iddiasıyla gündeme gelmişti. Soruşturmayla ilgili savcının verdiği takipsizlik kararı sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da izniyle savcı hakkında inceleme başlatıldı.

Kolonları kesildiği ortaya çıkan Rende Sitesi hakkında soruşturma başlatılmıştı! Savcı hakkında dikkat çeken karar... Bakan Bozdağ HSK'ye izni verdi

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yıkılan binalar ve müteahhitleri hakkında hukuki süreçlerde peş peşe gelişmeler yaşanıyor. Antakya'da bloklarından bazıları yıkılan Rende Sitesi hakkında da soruşturma başlatılmıştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla verdiği izinle, Rende Sitesi'nde 2016'da "kolonların kesildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturmada "takipsizlik kararı" veren savcı hakkında inceleme başlatıldı.

1

BAKAN BOZDAĞ HSK'YE İZNİ VERDİ

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Bakan Bozdağ, Rende Sitesi'nde kolonların kesildiğine yönelik iddialarla ilgili 2016'da takipsizlik kararı veren Cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni verdi.

2

Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatıldı ve müfettiş görevlendirildi.

3

Bu kez müteahhit şikayetçi oldu ama ifade bile almadılar! Bu kez müteahhit şikayetçi oldu ama ifade bile almadılar!

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremin günler sonra ortaya çıkan görüntüleri dehşete düşürdü! Depremin günler sonra ortaya çıkan görüntüleri dehşete düşürdü!
Geriye son bakışı ve sözleri kaldı!Geriye son bakışı ve sözleri kaldı!
'Berbat bir kış sezonu geçiriyoruz' deyip duyurdular'Berbat bir kış sezonu geçiriyoruz' deyip duyurdular
Anahtar Kelimeler:
deprem Savcı Hatay Bekir Bozdağ inceleme

En Çok Okunan Haberler

Haluk Levent’e dolandırıcı diyen Deniz Akkaya tek tek açıkladı!

Haluk Levent’e dolandırıcı diyen Deniz Akkaya tek tek açıkladı!

Apartmanlarda bir dönem kapanıyor, yatay mimarili dükkanlar geliyor...

Apartmanlarda bir dönem kapanıyor, yatay mimarili dükkanlar geliyor...

Şanlıurfa'da doğal gaz patlaması! 2 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa'da doğal gaz patlaması! 2 ölü, 8 yaralı

Depremde can kaybı 41 bin 156 oldu

Depremde can kaybı 41 bin 156 oldu

Ekipler deprem enkazında buldu! İçinden deste deste para çıktı

Ekipler deprem enkazında buldu! İçinden deste deste para çıktı

Enkaz altından çıkan yürek burkan vasiyet! "Bana bir şey olması durumunda..."

Enkaz altından çıkan yürek burkan vasiyet! "Bana bir şey olması durumunda..."

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.