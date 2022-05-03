Koltuğunun rahatlığından vazgeçmeden şeklini değiştirmek isteyenler için koltuk örtüsü öneriler

İşten ya da okuldan yorgun argın gelince yaptığımız ilk iş kendimizi konforlu koltuğumuza bırakmak oluyor. Dizi veya film keyfi yaparken, misafirliğe gelenlerle sohbet ederken, kitap okurken de bize eşlik ediyor. Tabii hiçbir şey sonsuza kadar varlığını sürdüremiyor. Koltuklar da yıllara yenik düşüyor. Yıpranmasalar da bir süre sonra görünüşleri bizi sıkmaya başlıyor, yenilik istiyoruz. Eğer siz de konforlu koltuğunuzdan vazgeçemiyor ancak görünüşünde değişikliğe gitmek istiyorsanız doğru yerdesiniz! Hem şık hem kaliteli koltuk örtüleriyle karşınızdayız. Gelin, ev dekorasyonunuza çok yakışacak koltuk örtülerini hep birlikte keşfedelim.

1. Kaydırmaz özelliğiyle Latuda Koltuk Örtüsü

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Koltuğunuzun görünümünü ufak dokunuşlarla değiştirmek istiyorsanız Latuda Koltuk Örtüsü'nü tercih edebilirsiniz. Şönil kumaştan elde edilen ürün, kir ve leke tutmadığı için uzun süre temiz kalıyor. Çift taraflı olarak kullanabileceğiniz koltuk örtüsü hem koltuğunuzun temiz kalmasını sağlıyor hem yıpranmasını engelliyor. Lazer kesim ile üretilen ürün, iplik atmıyor. Koltuk örtüsünü kanepe, çekyat ve 3'lü koltuk için kullanabilirsiniz. Koltuğun oturma ve sırt alanını kaplayan örtü, kollarını kapatmıyor. Gramajlı dokuma kumaş sayesinde tüylenme yapmıyor ayrıca kaymaz özelliğiyle sabit duruyor.

2. Yumuşak dokusuyla Eren Home Koltuk Örtüsü

Çok amaçlı kullanım alanına sahip Eren Home Koltuk Örtüsü; koltuk şalı, pike ve halı üstü olarak tercih edilebilir. Kalın ve tok kumaşı sayesinde koltuk yüzeyinden kayma yapmıyor. Bu sayede örtüyü sürekli düzeltmek zorunda kalmıyorsunuz. %100 pamuk iplikten elde edilen örtü, yumuşak dokusuyla tende hoş bir his uyandırıyor. Terletme yapmayan ürünü yaz ve kış aylarında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Rengi kolay kolay solmadığı için ilk günkü yeni görünümünü uzun süre muhafaza ediyor. Saçak detayları koltuk örtüsüne güzel hava katıyor. Uzun çizgi detayları ise ürüne zarif görünüm kazandırıyor.

3. Koltuğun aşınmasını ve yıpranmasını önleyen Trio Natural Keten Koltuk Örtüsü

Koltuğunuzun şeklini değiştirmeden hem dekoratif hava katacak hem güzel görünmesini sağlayacak bir ürün arıyorsanız Trio Natural Keten Koltuk Örtüsü'nü tercih edebilirsiniz. %100 pamuktan elde edilen ürün, yumuşak dokusuyla hoş bir his uyandırıyor. Terletmeyen yapısı sayesinde hem yaz hem kış aylarında kullanabilirsiniz. 170x210 cm ebadına sahip ürünü üçlü koltuk ve çekyata serebilirsiniz. Özgün zikzak modeli ve çeşitli renkleri örtüye güzel bir detay katıyor. Ev dekorasyonunuzun ambiyansını değiştirecek ürün, zarif duruşuyla göz dolduruyor. Koltuk örtüsü, koltuğun kirlenmesini ve aşınmasını engelleyerek kullanım ömrünü uzatıyor.

4. Dekoratif hava katan İkinciten Koltuk Örtüsü

Koltuğunuzun güzel görünmesine katkıda bulunacak bir ürün satın almak istiyorsanız İkinciten Koltuk Örtüsü'ne göz atabilirsiniz. Zarif tasarıma sahip ürün, şık duruşuyla koltuk üzerinde güzel görünüm sergiliyor. Koltuğun eski görünümünü kapatan koltuk örtüsü aynı zamanda koltuğun aşınmasını ve yıpranmasını da engelliyor. Kaymaz alt tabanı sayesinde ürünü sürekli düzeltmek zorunda kalmıyorsunuz. Antibakteriyel koltuk örtüsünü güvenle tercih edebilirsiniz. Tüy dökmeyen ve deforme olmayan ürünü uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz. 4 mevsim koltuk üzerine serebileceğiniz örtü, çiçek desenleriyle dekorasyonunuza şık bir dokunuş yapacak!

5. Muhteşem desenleriyle ön plana çıkan Tiger Koltuk Örtüsü

Eskiyen ve yıpranan koltuklarınızı değiştirmek pahalıya mal olabilir. Güzel bir koltuk örtüsüyle bu sorunu kolayca çözebilirsiniz. Eski koltuğunuzu güzel gösterecek ya da yeni koltuğunuzun kirlenmesini engelleyecek bir ürün düşünüyorsanız Tiger Koltuk Örtüsü'nü tercih edebilirsiniz. %100 pamuktan elde edilen koltuk örtüsü, yumuşak dokusuyla koltuğunuzun konforuna konfor katıyor. Nefes alan dokusuyla terletmiyor. Tiftik uç kısımları ve kaplan deseni koltuk örtüsüne hoş bir detay kazandırıyor. Teninize nazikçe dokunacak ürün, günün yorgunluğunu atmanıza yardımcı oluyor.

6. Hafif tasarımıyla Miss Cotton Store Koltuk Örtüsü

Hem koltuk şalı hem havlu olarak tercih edebileceğiniz Miss Cotton Store Koltuk Örtüsü, zarif tasarımıyla güzel duruş sergiliyor. %100 pamuktan elde edilen ürün, yumuşak dokusuyla tende hoş bir his uyandırıyor. Yüksek emici özelliğiyle suyu hızlı şekilde emiyor. Bu sayede koltuk üzerinde dökülen sıvının koltuğa ulaşmasını engelliyor. Hafif ve ince yapısı sayesinde hızlıca kuruyor. Turkuaz renkli ürün, koltuğunuza dekoratif hava katıyor. Balıksırtı desenleri ve uç kısımda bulunan püsküller koltuk örtüsüne zarif görünüm kazandırıyor. Ürün, koltuğun kirlenmesini ve aşınmasını engelleyerek kullanım ömrünü uzatıyor.

7. Dayanıklı tasarımıyla Giz Home Koltuk Örtüsü

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Giz Home Koltuk Örtüsü'yle hem koltuklarınızın kirlenmesini önleyebilir hem güzel görünmesine katkıda bulunabilirsiniz. Polyester malzemeden elde edilen ürün, dayanıklı yapısıyla deforme olmuyor. Bu sayede uzun süreli kullanım ömrü sunuyor. Hoş dokusuyla tende hoş bir his bırakan ürün, konforlu kullanımıyla vazgeçilmezleriniz arasında yer almaya aday. Güzel duruşuyla koltuğa dekoratif görünüm kazandırıyor. Ürün, koltuğun aşınmasını ve yıpranmasını engelliyor. Uç kısımda bulunan ponponlar koltuk örtüsüne sevimli bir detay katıyor. Koltuk örtüsü oturma odanızın daha zarif görünmesini sağlıyor. Ürünü koltuk ve kanepe üzerinde tercih edebilirsiniz.

8. Kir ve leke tutmayan ASHOMES Koltuk Örtüsü

Dekoratif hava katacak ve koltuğunuzun kirlenmesini engelleyecek ürün satın almak istiyorsanız ASHOMES Koltuk Örtüsü'ne göz atabilirsiniz. Şönil kumaş özelliğiyle kir ve leke tutmayan ürün, koltuğun temiz kalmasına yardımcı oluyor. Çift taraflı kullanabileceğiniz koltuk örtüsü, gramajlı dokuma kumaşı sayesinde koltuk üzerinde kayma yapmıyor. Böylece örtüyü sürekli düzeltmek zorunda kalmıyorsunuz. Kanepe, koltuk ve çekyat için tercih edebilirsiniz. Tüylenme yapmayan ve kolay kolay deforme olmayan koltuk örtüsü, uzun süreli kullanım ömrü sunuyor. Ürünle hem koltuğunuzu korumaya hem dekorasyonunuza şık bir detay katmaya ne dersiniz?

9. Koltuğunuza zarafeti taşıyan Miracolo Home Koltuk Örtüsü

Koltuğunuzun rahatlığını artıracak aynı zamanda güzel görünmesine yardımcı olacak bir ürün arayışı içindeyseniz Miracolo Home Koltuk Örtüsü'ne kesinlikle göz atmalısınız. %100 pamuktan elde edilen ürün, yumuşak dokusuyla cildinizde hoş bir dokunuş bırakıyor. Dekoratif görünümü sayesinde koltuğunuzun havasını değiştirmenize yardımcı oluyor. Desen ve dokusu ile ortama görsellik ve çekicilik katıyor. Uç kısımda bulunan püsküller ve uzun şerit çizgiler koltuk örtüsüne şık bir detay kazandırıyor. Ürün koltuğun kirlenmesini ve aşınmasını önlüyor. Bu sayede koltuğun kullanım ömrünün uzamasını sağlıyor.

10. Silinebilir özelliğiyle VELERDE HOME Koltuk Örtüsü

Sizin için seçtiğimiz son tavsiye olan VELERDE HOME Koltuk Örtüsü, zarif tasarımıyla bulunduğu ortama dekoratif hava katıyor. Çift taraflı örtünün bir yanı düz renk iken diğer yüzeyinde dijital baskı bulunuyor. Kanepede ve çekyatlarda tercih edebileceğiniz ürün, silinebilir olduğu için örtü üzerinde oluşan kiri ve lekeleri kolayca temizleyebilirsiniz. Oturma ve sırt alanı için olan ürün, kolları kapatmıyor. Şönil iplikten üretilen koltuk örtüsü kaymaz yapısı sayesinde sabit duruyor. Böylece örtüyü sürekli düzeltmek zorunda kalmıyorsunuz. Lazer kesimle üretilen koltuk örtüsü iplik atmıyor. Çekme ve tüylenme de yapmadığı için ürünü uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz.