Koltuk altı kararmalarına çare arayanlara ipuçları ve ürün önerileri

Terleme önleyici ürünleri kullanırken yapılan yanlış seçimler, epilasyon hataları, hormonlardaki değişiklikler, hamilelik ve hastalıklar gibi birçok faktör koltuk altlarında renk değişimine neden olabilir. Koltuk altı kararmalarını kışın uzun kollu giysilerle kamufle etmek mümkün ama yaz mevsimi öyle mi? Kısa kollular, askılılar, bikiniler ve mayolar koltuk altlarını saklamak için hiç de uygun kıyafetler değil. Bu dertten tamamen kurtulmaya ne dersiniz? Neyse ki doğal yöntemlerle veya cilt beyazlatıcı kremlerle koltuk altı kararmalarını yok edebilirsiniz. Bakalım, kararmalardan kurtulmakta size yardım edecek seçenekler nelermiş?

1. Tek özelliği salataya çok yakışması değil!

Elma sirkesinin koltuk altı kararmalarında mucizeler yarattığını biliyor muydunuz? Elma sirkesi, ölü hücrelere doğrudan etki ederek renk açıcı bir özellik gösterir. Asidik bir yapısı olduğu için dikkatli kullanmak gerekir. Bir ölçü elma sirkesini bir ölçü su ile karıştırıp koltuk altlarınıza sürerseniz, kısa sürede etkisini göreceksiniz. Bir başka yöntem ise elma sirkesini karbonat ile karıştırıp koltuk altlarınızı hafifçe ovalamak. Her iki uygulamada da 15 dakika sonra koltuk altlarınızı yıkamanız gerekir. Elma sirkesi koltuk altlarınızda oluşan bakterileri yok edeceği için ter kokusunu da engeller.

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2. Aloe veranın maharetleri saymakla bitmiyor

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Son yıllarda kozmetik sektörünün baş tacına dönüşen aloe vera, jeliyle de koltuk altı kararmalarının önüne geçer. En makbul yöntem, yaprağından çıkan jeli doğrudan kullanmak. Bitkiden elde ettiğiniz jeli sürdükten sonra koltuk altınızı temizlemeniz gerekir. Ama hazır jellerle de aynı etkiyi yakalayabilirsiniz. Bu konudaki en uygun seçimlerden biri de Shiffa Home'un aloe vera jeli olsa gerek. Üstelik Shiffa Home'un aloe vera jelini temizlemenize de gerek yok. Koltuk altınıza ince bir tabaka halinde sürüp bırakabilirsiniz.

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3. İlk kullanımda etkisini gösterir: Luis Bien Cilt Beyazlatıcı Krem

Koltuk altı kararması, neredeyse herkesin yaşadığı bir problem çünkü koltuk altları sandığınızdan daha nazik. Neyse ki sıradaki ürün birkaç kullanımda bile bu sorununuzu yok etme potansiyeline sahip. Luis Bien Cilt Beyazlatıcı Krem, koltuk altı kararmalarında kısa sürede gözle görülür fark yaratır. Güzelce temizlediğiniz koltuk altlarınıza ince bir tabaka halinde sürün. Sabah ve akşam düzenli olarak uygularsanız, kısa sürede koltuk altlarınızın beyazladığını göreceksiniz. Kremi koltuk altlarınız dışında dirsek, yüz ve diz kapağı gibi bölgelerde de kullanabilirsiniz.

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4. Kollarınız daha özgür olacak

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Koltuk altlarınızın görüntüsünü sevmiyorsanız, kollarınızı hareket ettirmekten çekiniyor olabilirsiniz. Azelaik asit ve glikolik asit ile zenginleştirilen formülüyle Ducray Melascreen Depigmentant, size özgürlüğünüzü geri vermeye hazır! İçeriğindeki iki madde de leke açma etkisiyle ünlü. Dolayısıyla bu ürün, koltuk altlarınızdaki lekeleri nötralize eder ve kötü görünümü düzeltir. Üstelik kararmaların tekrar başınıza bela olmasını da engeller. Bakım rutininize Ducray Melascreen Depigmentant'i ekleyerek koltuk altı kararmasına çare arama dönemini kapatmak ister misiniz?

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5. Ününü sonuna kadar hak ediyor: Çay ağacı yağı

"Çay ağacı yağı ne alaka şimdi?" demeyin. Bu yağın çoğunlukla akne tedavisinde kullanıldığının farkındayız. Leke açma konusundaki meziyetleri henüz o kadar ünlü olmayı başaramadı ama duyulması uzun sürmeyecek. Koltuk altı kararmalarına karşı da rahatça kullanabilirsiniz. Bir bardak suyun içine 4-5 damla çay ağacı yağı karıştırın. Karışımı sprey şişesine koyun ve günde bir kere koltuk altlarınıza sıkın. Kuruduktan sonra kıyafetinizi giyebilirsiniz. Hangi çay ağacı yağını alacağınızı bilmiyorsanız, The Body Shop'un çay ağacı yağına güvenebilirsiniz.

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6. Kokusu da çok güzel: Hindistan cevizi yağı

"Hindistan cevizi yağı da neymiş böyle, çare olmadığı dert yok" dediğinizi duyar gibiyiz. E vitamini başta olmak üzere vitaminler ve mineraller yönünden zengin olan Hindistan cevizi yağı, lekeleri de açar. Kullanımı da çok basit: Yağı parmaklarınızın arasına alın, zaten vücut ısınız ile hemen erir. Sonra da koltuk altlarınıza sürün. Beyazlatma etkisini görebilmek için kullandığınız yağın doğal olmasına dikkat etmelisiniz. Cityfarm'ın organik Hindistan cevizi yağı, tam da aradığınız yağ olabilir.

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7. Bitkisel içerik sevenlere: Sinoz Vücut Beyazlatıcı Kararma Karşıtı Krem

Koltuk altı kararması, kendi kendine geçmeyecek bir cilt tonu eşitsizliğidir. Neyse ki Sinoz Vücut Beyazlatıcı Kararma Karşıtı Krem, tam da aradığınız çareyi size sunar. Cilde aydınlık veren meyan kökü özü, elastikiyeti geri kazandıran niacinamide, antioksidanlar yönünden güçlü nar çekirdeği özü ve tahrişi tamir eden panthenol ve cilt bakımı için vazgeçilmez olan E vitamini. Avuç içinize aldığınız kremle temiz koltuk altlarınıza dairesel hareketlerle masaj yapın. Krem cildiniz tarafından hemen emilir.

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8. Pembe kiraz çiçeğiyle koltuk altlarınıza nazik bir dokunuş

Bioaqua'nın koltuk altı ve özel bölgeler için ürettiği pembe kiraz çiçeği kremini hiç duydunuz mu? Duymadıysanız, size biraz ne işe yaradığından bahsedelim. Kiraz peptitleri ve bitkisel özlerle koltuk altlarınızdaki kararmayı giderir. Cildinizin rengi bir süre sonra hayal bile edemeyeceğiniz kadar güzel bir tona kavuşur. Kararan bölgelerin rengini açarken de aydınlık bir görünüm verir. Sizin de istediğiniz bu değil mi? Etkisini görmek için kremi günde iki kere sürmeyi unutmayın.

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9. Badem yağını bir de böyle deneyin

E vitamini oranı en yüksek yağlardan birisi olan tatlı badem yağı, cilt bakımının temel taşlarından desek yeri. Cildin yenilenmesine yardımcı olmasının yanı sıra, kendine özgü hoş bir kokusu da var. Ama piyasada bolca bulunsa da cildiniz için doğru badem yağını bulmak kolay değil çünkü organik olması son derece önemli. Bu yüzden Organique Tatlı Badem Yağı'ndan şaşmayın deriz. Sabah akşam, canınız ne zaman isterse tatlı badem yağını koltuk altlarınıza sürün ve cildiniz tarafından emilmesini bekleyin.

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10. Doğadan gelen bir başka çözüm



Kil, içerdiği mineraller sayesinde cilt bakımı için başlı başına önemli bir madde. Üstelik renk açıcı özelliği de var. Kili koltuk altınıza sürerek bu özelliğinden yararlanabilirsiniz ama küçük bir sorun var. Koltuk altı derimiz son derece hassas ve tahrişe yatkın, bu nedenle doğal kil biraz sert kalabilir. Bu noktada imdadınıza Dermokil yetişiyor. Koyu lekeler, pigment sorunları ve düzensiz cilt tonunu dengeleme üzerinde etkili olan Dermokil Cilt Beyazlatıcı Krem'i koltuk altlarınızda da güvenle kullanabilirsiniz.

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