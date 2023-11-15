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Komşusundan kıskandı, 78 yaşındaki kocasını öldürdü! Didim'de kan donduran olay

15.11.2023 18:26 | Son Güncelleme:
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Aydın'ın Didim ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Kocasını komşusundan kıskanan 60 yaşındaki kadın dehşet saçtı. 78 yaşındaki kocasını bıçakla öldüren kadın, 76 yaşındaki komşusunu da yaraladı. Olay yerine gelen ekipler yaşlı kadını gözaltına aldı.

Komşusundan kıskandı, 78 yaşındaki kocasını öldürdü! Didim'de kan donduran olay

Kocasını komşusundan kıskanan 60 yaşındaki kadın dehşet saçtı. Didim'de Mersindere Mahallesi'nde eşiyle yaşayan 60 yaşındaki yabancı uyruklu R.M. kıskançlık krizine girdi. İddiaya göre R.M. ile eşi Emin Küçükberber (78) ve komşusu S.B. (76) arasında iddiaya göre kıskançlık yüzünden tartışma çıktı.

KOCASINI VE KOMŞUSUNU BIÇAKLADI

Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda R.M. eşi Emin Küçükberber ve eşini kıskandığı komşusu S.B.'ye bıçakla saldırdı.

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Küçükberber'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, S.B. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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cinayet Aydın
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