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Komşusunu sokak ortasında katletti! Dikkat çeken taciz ve hakaret iddiası

16.06.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de dehşete düşüren bir cinayet olayı yaşandı. Mehmet S., eşini taciz ettiği iddiasıyla komşusu Münir Karaşlar'ı sokak ortasında silahla vurarak öldürdü. Saldırgan, polis ekipleri tarafından yakalanırken, silahlı saldırıda yoldan geçen bir kişi de ayağından vurularak yaralandı. İşte detaylar...

Komşusunu sokak ortasında katletti! Dikkat çeken taciz ve hakaret iddiası

Dehşete düşüren olay, Feriköy Mahallesinde Salı günü saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Mehmet S. kendisine hakaret ettiği iddiasıyla komşusu Münir Karaşlar ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen tartışma çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Mehmet S. kavgadan sonra komşusu Münir Karaşlar'ı takip etmeye başladı.

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YOLDAN GEÇİN KİŞİ DE YARALANDI

Salı günü akşam saatlerinde komşusu Münir Karaşlar ile evlerinin sokağında karşılaşan Mehmet S. yanında bulunan silahla Karaşlar'a ateş etmeye başladı. Münir Karaşlar, kaçmaya çalışsa da göğsünden iki kurşunla vurularak yere yığıldı. Saldırganın silahından çıkan kurşunlardan biri de o sırada yoldan geçen bir kişinin ayağına isabet etti.

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TACİZ VE HAKARET İDDİASI

Olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri silahlı saldırganı olayın olduğu sokağa yakın bir yerde gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Mehmet S. polis sorgusunda komşusu Münir Karaşlar'ın uzun süredir eşini taciz ettiğini, kendisine de hakaret ettiğini iddia ederek, olayı gerçekleştirdiğini belirtti.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri saldırıda göğsünden yaralanan Münir Karaşlar ile o sırada yoldan geçerken yaralanan Muharrem K.'ye olay yerinde müdahale etti. İki yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Münir Karaşlar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Mehmet S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

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