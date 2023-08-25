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Komşusunun kollarında can verdi! Çeyiz parası için çalışıyordu, kız meselesinden çıkan çatışmada maganda kurşununun kurbanı oldu

25.08.2023 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çeyiz parası biriktirmek için markette çalışan Merve Acar'ın (25) ortalığı savaş alanına çeviren olayda maganda kurşununa kurban gittiği anları gösteren görüntüler ortaya çıktı. Denizli'de kız meselesi üzerine tartışma yaşayan akrabalar H. S. ve Y. S. arasında çatışma çıkmıştı. Y. S.'ye bıçakla saldıran H. S. kaçıp markete sığınmış, Y. S. ve arkadaşları H. S.'nin peşine düşüp markette dehşet saçmıştı. O sırada kavgayı ayırmaya çalışırken can veren Merve Acar komşusunun kollarında can verdi...

Aralarındaki husumeti çözmek için buluşup bıçak ve pompalı tüfeğe başvuran akrabalar H. S. ve Y. S. arasındaki çatışma Merve Acar'ı yaşamdan kopardı. Silahlı saldırıyı önlemeye çalışırken can veren Merve'nin vurulduğu anları gösteren görüntüler ortaya çıktı. Kurşunun isabet etmesinin ardından Merve'nin birkaç adım daha atabildiği, ardından marketteki komşusunun kollarında yere yığıldığı görüldü.

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TARTIŞMA KIZ MESELESİNDEN BAŞLADI

20 Ağustos'ta Pamukkale ilçesine bağlı Kayıhan Mahallesi'nde meydana gelen olayda; aralarında kız meselesi yüzünden tartışma yaşayan H. S. (25) ile akrabası Y. S. (26) parkta buluşma kararı aldı.

H. S., Y. S.'nin buluşmaya kız arkadaşı ve B. K. ve 5 diğer arkadaşıyla geldiğini görünce elindeki bıçakla saldırdı. H. S. daha sonra olay yerinden kaçıp meydandaki markete sığındı.

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PEŞİNE DÜŞTÜLER, KIZ ARKADAŞI ARAÇTAN POMPALI TÜFEĞİ GETİRDİ

H. S.'yi markete kadar takip ederek darp eden grup dışarı çıktıktan saniyeler sonra, kız arkadaşı B. K.'nın araçtan getirdiği pompalı tüfeği eline alan Y. S. markete yöneldi. Dışarıdan markete doğru bir el ateş eden Y. S.'nin silahından çıkan saçmalar, çeyiz parası biriktirmek için eniştesinin marketinde çalışan Merve Acar'ın (25) göğsüne isabet etti.

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YAŞADIĞI GÖRÜNCE TEKRAR VURDU

Akrabasının yaşadığı gören Y. S.'nin tekrar ateş etmesiyle vurulan H. S., marketin içerisine yığıldı. Ağır yaralanan H. S. tedavi altına alınırken, Merve Acar ise hayatını kaybetti.

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Acar, son yolculuğuna tabutunun üzerine örtülen beyaz gelinlik ve kırmızı duvak ile uğurlandı.

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SON NEFESİNİ KOMŞUSUNUN KOLLARINDA VERDİ

Akraba iki genç arasında çıkan silahlı kavgaya engel olmak isterken öldürülen Merve Acar'ın vurulduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde H. S.'nin markete sığınıp gizlenmeye çalıştığı, Y. S. ve arkadaşlarının onu market içerisine kadar takip ettiği anlar yer aldı. Kavgayı engellemeye çalışan Merve Acar'ın, grubun dışarıya çıkmasının ardından kapıya yöneldiği, bu esnada pompalı tüfekle geri dönen Y. S.'nin açtığı ilk ateşle göğsünden vurulması saniye saniye kayıtlara yansıdı. Vurulduktan sonra birkaç adım daha atabilen Merve, olay esnasında alışveriş için markette bulunan komşusunun kucağına düştü.

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İKİNCİ ATEŞTEN KAÇAMADI

Akrabasını sağ gören Y. S.'nin, marketin girişinde ikinci defa ateş etmesi ile bu kez saçmalardan kaçamayan H. S., üzerine düştüğü rafla birlikte yere yığıldı. H. S.'nin telefonla yardım istediği, marketin içerisini kontrol eden grubun ise silah sesleri üzerine yardıma koşan vatandaşları görünce kaçtığı anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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YÜREKLERİ DAĞLADI

Ambulansa alınarak hayata döndürülmeye çalışan suçsuz Merve Acar'ın, son nefesini komşusunun kollarında verdiği görüntüler yürekleri dağladı.

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(İHA)

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