Konami, eFootball 2022 güncellemesini erteledi!

eFootball 2022 tabiri caizse eleştiri yağmurunun hedefi olmuştu. Oyunun Steam sayfası da eleştirilerle dolup taşmıştı. Steam'de eFootbal 2022 için bırakılan on binlerce incelemeden yüzde 91'inin olumsuz olduğu görülmüştü. Sosyal medyada ise eFootball 2022'de ünlü futbolcular Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun gerçekten uzak olarak yorumlanan yüz animasyonları da eleştirilmişti. Tüm bu eleştirilerin ardından Konami özür dilemiş ve bu ay içerisinde gelecek bir güncelleme hazırlayacaklarını aktarmıştı. Maalesef bu güncelleme için kötü haber geldi.

EFOOTBALL 2022 0.9.1 GÜNCELLEMESİ ERTELENDİ

eFootball Twitter hesabından bir açıklama yapan Konami, ekim ayının sonunda geleceğini söylediği 0.9.1 güncellemesinin ertelendiğini duyurdu.

Şirket söz konusu güncellemeyi kasım ayının başlarına ertelemeye karar verdi. Konami gecikme için özür de diledi. Tarih ve diğer ayrıntılar için bir duyuru daha yapılacak.

Oynaması ücretsiz bir oyun olan eFootball 2022 eylül ayının sonunda piyasaya sürülmüştü.

