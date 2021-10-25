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Konami, eFootball 2022 güncellemesini erteledi!

25.10.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pro Evolution Soccer (PES) serisini sona erdiren Konami'nin çok fazla eleştiri aldığı, oynaması ücretsiz futbol oyunu eFootball 2022 için yeni bir açıklama yapıldı. Şirket, Twitter'dan yaptığı açıklamada sorunları çözecek eFootball 2022 0.9.1 güncellemesinin ertelendiğini açıkladı.

Konami, eFootball 2022 güncellemesini erteledi!

eFootball 2022 tabiri caizse eleştiri yağmurunun hedefi olmuştu. Oyunun Steam sayfası da eleştirilerle dolup taşmıştı. Steam'de eFootbal 2022 için bırakılan on binlerce incelemeden yüzde 91'inin olumsuz olduğu görülmüştü. Sosyal medyada ise eFootball 2022'de ünlü futbolcular Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun gerçekten uzak olarak yorumlanan yüz animasyonları da eleştirilmişti. Tüm bu eleştirilerin ardından Konami özür dilemiş ve bu ay içerisinde gelecek bir güncelleme hazırlayacaklarını aktarmıştı. Maalesef bu güncelleme için kötü haber geldi.

KONAMI'ye tepki yağıyor! Messi ve Ronaldo...KONAMI'ye tepki yağıyor! Messi ve Ronaldo...

EFOOTBALL 2022 0.9.1 GÜNCELLEMESİ ERTELENDİ

eFootball Twitter hesabından bir açıklama yapan Konami, ekim ayının sonunda geleceğini söylediği 0.9.1 güncellemesinin ertelendiğini duyurdu.

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Şirket söz konusu güncellemeyi kasım ayının başlarına ertelemeye karar verdi. Konami gecikme için özür de diledi. Tarih ve diğer ayrıntılar için bir duyuru daha yapılacak.

Konami, eFootball 2022 için özür dilediKonami, eFootball 2022 için özür diledi

Oynaması ücretsiz bir oyun olan eFootball 2022 eylül ayının sonunda piyasaya sürülmüştü.

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