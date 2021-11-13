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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kızamık salgını başladı: Desteğe ihtiyaç var

13.11.2021 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Maniema vilayetinde kızamık salgınının başladığı bildirildi. 458 vaka ve 17 ölümün kaydedildiği ülkede uluslararası sağlık kuruluşlarının desteğine ihtiyaç duyuluyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kızamık salgını başladı: Desteğe ihtiyaç var

Maniema Valisi Affani Idrissa Mangala, basına yaptığı açıklamada, bu yıl içinde 450'den fazla kızamık vakasının görüldüğünü ifade etti.

Mangala, "2021'in 10. haftasından bu yana Kunda Sağlık Bölgesinde 458 kızamık vakası ve buna bağlı 17 ölüm kaydedildi. Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsünün yaptığı analizler salgını doğruladı." diye konuştu.

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DESTEĞE İHTİYAÇ VAR

Maniema vilayetinde kızamık salgını ilan ettiklerini belirten Magala, ulusal ve uluslararası sağlık kuruluşlarının desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Kızamık salgınının ülkede süren hemşire grevi sırasında ortaya çıkması endişelere yol açtı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası geçen sene 23 ülkede yapılması planlanan kızamık aşısı kampanyası ertelenmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti
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