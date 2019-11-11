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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ayrılıkçılar sivillere saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 18:30 | Son Güncelleme

Ugandalı ayrılıkçı grubun Eringeti beldesine düzenlediği saldırıda 4 sivil öldü - Ordunun saldırı bölgesine düzenlediği operasyonda 7 asker yaşamını yitirdi, 25 isyancı etkisiz hale getirildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda Ugandalı ayrılıkçı grubun saldırısında 4 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ordunun, ayrılıkçılara yönelik operasyonunda ise 7 asker hayatını kaybetti, 25 isyancı etkisiz hale getirildi.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, Demokratik İttifak Güçleri (ADF), cumartesi akşamı Beni kentine 60 kilometre mesafedeki Eringeti beldesine saldırı düzenledi. Saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

- Ordu 25 isyancı öldürdü

Öte yandan güvenlik kuvvetlerinin saldırının ardından bölgeye düzenlediği operasyonda 7 asker yaşamını yitirdi. Askerler aralarında ayrılıkçı lider Musabyimana Juvenal'ın da bulunduğu 25 ayrılıkçıyı etkisiz hale getirdi.

KDC ordusu, 1 Kasım'da ülkenin doğusundaki Ugandalı ayrılıkçı grup ADF dahil bölgedeki tüm silahlı grupları ve isyancıları kapsayan geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

- Bölgede, 120 silahlı grup bulunuyor

İnsan Hakları İzleme Örgütüne (HRW) göre, ülkenin doğusunda 120'den fazla silahlı grup bulunuyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi ile sınırı olan doğusu, 20 yıldır bölgede çokça bulunan altın, kobalt gibi zengin doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

Resmi kaynaklara göre, KDC'de 2017'den bu yana yaklaşık 2 milyon kişi, ülkenin farklı yerlerindeki şiddet olayları nedeniyle evlerini terk etti.

Uganda'da 33 yıldır iktidardaki Yoveri Museveni rejimine karşı 1995'te kurulan ADF, üyelerinin ülkeden sürülmesinden bu yana KDC'nin Kuzey Kivu eyaletinde faaliyet gösteriyor.

ADF, ekim 2014'ten bu yana Beni kentinde düzenlediği çok sayıda saldırıda 3 bine yakın sivili katletti.

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