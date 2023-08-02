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Kontrolden çıkan beton mikseri 11 aracı biçti! Sokak savaş alanına döndü

02.08.2023 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Kaş ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kontrolden çıkan beton mikseri park halindeki araçlara çarparak devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışıp yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken, mikserin çarptığı 11 araç hurdaya döndü. İşte detaylar...

Kontrolden çıkan beton mikseri 11 aracı biçti! Sokak savaş alanına döndü

Feci kaza, sabah saatlerinde Kalkan Mahallesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı beton mikseri, rampa aşağı inerken kontrolden çıktı. Mikser, yol kenarında park halindeki 11 araca çarparak devrildi.

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Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan ve yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Hastanede tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kazada, beton mikserinin çarptığı araçların birçoğu ise hurdaya döndü.

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İHA

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trafik kazası antalya

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