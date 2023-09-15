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  4. Konya’da 2 genç kızın feci sonu! Birbirlerine sarılıp aşağı atladılar…

Konya’da 2 genç kızın feci sonu! Birbirlerine sarılıp aşağı atladılar…

15.09.2023 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da akıllara durgunluk veren bir intihar olayı yaşandı. 2 genç kız sevgililerine mesaj gönderip, 15 katlı binanın çatısından atladı. Polis, çatı katında yaptığı incelemede iki genç kıza ait çanta, mont ve seccade bulurken biri 19 diğeri 18 yaşında olan genç kızların birbirlerine sarılarak kendilerini boşluğa bıraktıkları öğrenildi.

Konya’da 2 genç kızın feci sonu! Birbirlerine sarılıp aşağı atladılar…

Konya'da İlayda Ç. (19) ve Latife Nur Ş. (18), sevgililerinin cep telefonuna intihar edeceklerini belirten mesaj gönderdikten kısa süre sonra 15 katlı binanın çatısından atladı. Beton zemine düşen iki genç kız yaşamını yitirirken, olay anı güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

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Olay, saat 23.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Yeni Şehir Mahallesi Aslanyüreği Sokak'taki bir sitede meydana geldi. İlayda Ç. ve Latife Nur Ş., girdikleri sitenin 5'inci bloğundaki 15 katlı binanın çatısını çıktı. Sevgililerinin cep telefonuna intihar edeceklerini belirtip, bulundukları konumu gönderen İlayda Ç. ve Latife Nur Ş., ardından birbirlerine sarılıp kendilerini boşluğa bıraktı. Onlarca metre yükseklikten atlayan iki genç kadın beton zemine çakıldı.

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Olay anı güvenlik kamera kayıtlarına yansırken, durumu fark eden site sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese gelen sağlık ekipleri İlayda Ç. ve Latife Nur Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, çatı katında yaptığı incelemede iki genç kıza ait çanta, mont ve seccade buldu.

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Site yönetimi ve sakinleri, binadan atlayarak yaşamına son verin iki genç kızı tanımadıklarını, yüksek sesle konuşarak site bahçesinden binaya girdiklerini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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