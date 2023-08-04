Konya'da feci kaza! Baba ve kızı kaldırımda yürürken başlarına beton parçası düştü... O anlar böyle kaydedildi!

Konya'nın Akşehir ilçesinde 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, Fadime Candan, Mehmet Candan ve 4 yaşındaki kızları Almina Güney Candan kaldırımda yürüyorlardı.
4 katlı binadan beton sıva parçası düştü. Beton parçaları başlarına isabet eden baba ve kızı yaralandı. Fadime Candan ise yara almadı.
İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve kızın, beyin kanaması geçirdiğinin belirlenmesiyle, tedavinin ardından Konya'daki hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)