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Konya'da feci kaza! Baba ve kızı kaldırımda yürürken başlarına beton parçası düştü... O anlar böyle kaydedildi!

04.08.2023 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da baba ve kızı kaldırımda yürürken 4 katlı bir apartmandan düşen beton parçası koptu. Kopan beton parçası baba ve kızının başlarına isabet etti. Olayda anne yara almazken talihsiz baba ve kızının durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Konya'da feci kaza! Baba ve kızı kaldırımda yürürken başlarına beton parçası düştü... O anlar böyle kaydedildi!

Konya'nın Akşehir ilçesinde 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, Fadime Candan, Mehmet Candan ve 4 yaşındaki kızları Almina Güney Candan kaldırımda yürüyorlardı.

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BEYİN KANAMASI GEÇİRDİLER

4 katlı binadan beton sıva parçası düştü. Beton parçaları başlarına isabet eden baba ve kızı yaralandı. Fadime Candan ise yara almadı.

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İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve kızın, beyin kanaması geçirdiğinin belirlenmesiyle, tedavinin ardından Konya'daki hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Konya kaza

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