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  4. Konya'da iki grup arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü,1 yaralı

Konya'da iki grup arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü,1 yaralı

15.01.2024 20:38 | Son Güncelleme:
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Konya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Rıza Renkliışık hayatını kaybetti, İbrahim Gerez yaralandı. Polis, olayla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Konya'da iki grup arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü,1 yaralı

Olay, saat 17.00 sıralarında Meram ilçesi Hacı Fettah Mahallesi Tahtatepen Sokakta, Rıza Renkliışık'a ait müstakil evde meydana geldi. Rıza Renkliışık, evine gelen kimliği açıklanmayan kişi ya da kişilerle belirlenemeyen nedenle kavga etti. Kavgada tabancayla açılan ateş sonucu Rıza Renkliışık ve yanında bulunan İbrahim Gerez, göğüs bölgelerine isabet eden kurşunlarla yaralandı.

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İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan Renkliışık, ambulansla Konya Şehir Hastanesine, Gerez de Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Yaralılardan Renkliışık, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Gerez'in de hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Polis, olaya karıştığı öne sürülen çok sayıda kişiyi gözaltı aldı. Soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Konya kavga silah
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