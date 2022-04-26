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Konya'da rezidanstaki işkence olayında yeni gelişme! Genç kadına dehşeti yaşatmışlardı

26.04.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da rezidansta yaşanan işkence olayı tüyleri diken diken etmişti. Demet A. isimli genç kadın, iddiaya göre, eski patronu Murat D. ile sevgilisi Sara D. ve arkadaşı Tuğba D. tarafından götürüldüğü rezidansta türlü işkencelere maruz kaldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, 3 şüphelinin telefonlarının incelenmesine karar verildi. Öte yandan dehşeti yaşayan kadının olay gününe ilişkin ifadeleri ise kan dondurdu.

Konya'da rezidanstaki işkence olayında yeni gelişme! Genç kadına dehşeti yaşatmışlardı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde Murat D. (41), nişanlısı Sara D. (24) ve arkadaşı Tuğba D. (22) tarafından kaçırılıp, işkence maruz kalan Demet A.'nın ifadesinin ardından soruşturma savcısı, başka bir kadına işkence iddiasıyla tutuklanan 3 sanığın cep telefonlarının incelenmesini istedi. İfadesinde, yaşadığı dehşeti de anlatan Demet A. "Bakire misin?" diye sorduklarını, "Evet" cevabı verdikten sonra ise "Yalan söylüyorsan seni öldürürüz" şeklinde tehdit edildiğini söyledi.

ELLERİNİ İPLE BAĞLAYIP REZİDANSA GÖTÜRDÜLER

Olay, 8 Nisan'da Selçuklu ilçesi, Kosova Mahallesi'ndeki rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, Murat D. bir süre flört ettiği ve 1 ay önce işten ayrılan eski çalışanı Demet A.'yı aradı. Daha sonra Murat D., Demet A.'yı Meram ilçesindeki iş yerinden alarak otomobiline bindirdi. Bir süre sonra araca Murat D'nin nişanlısı Sara D. ile arkadaşı Tuğba D. bindi ve Demet A.'nın ellerini çamaşır ipi ile bağladı. Rezidansa götürülen Demet A. burada 2 saat boyunca işkence gördü, kurtulduktan sonra da polise giderek şikayetçi oldu.

Rezidansta götürdükleri genç kadına dehşeti yaşatmışlardı! İşkencecilerle ilgili yeni gelişmeRezidansta götürdükleri genç kadına dehşeti yaşatmışlardı! İşkencecilerle ilgili yeni gelişme

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Murat D., Sara D., Tuğba D.

"İŞKENCEYİ TELEFONA KAYDETTİLER"

Sara D. ile Tuğba D.'nin işkence anlarını cep telefonu kamerası ile kaydettiğini belirten Demet A. ifadesinde şunları söyledi:

"Daireye girince elimi ve ayağımı bağladılar. Tuğba beni darp etmeye başladı. 'Bakire misin?' diye sordular. Ben de 'Evet' dedim. Bana 'Eğer yalan söylüyorsan, seni öldürürüz' dediler. Koltuğa yatırıp, beni bağladılar. Elbiselerimi çıkarıp, elleriyle cinsel organıma dokundular. Makas ile saçımı ve elbiselerimi kestiler. Tuba ve Sara, paspas sopasını ikiye bölüp, beni dövmeye başladılar. Sara, paspasın sopasını cinsel organıma sokmaya çalıştı. Yalvardığım için yapmadılar. Sara'nın ayaklarını öpmemi istediler. Ben de ayaklarını öpüp, özür diledim. Bu anları da ikisi cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Sara, 'Bıçakla boynuna imzamı atacağım' diyerek boynumu çizdi. Telefonumu istedim, vermediler. Sara, 'Güvenlik kameraları çalışmıyor. Arabamız da kiralık. Devlet benden yana, hiçbir şey ispatlayamazsın. Sakın bunları kimseye anlatma. 'Ailen ile birlikte bu şehri terk edeceksin' diyerek beni tehdit ettiler."

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"VÜCUDUNDA SİGARA SÖNDÜRMEDİK"

Sara D. ise ifadesinde işkence iddialarını kabul etmeyerek "Demet'in elini ve ayaklarını bağlamadık. Vücudunda sigara söndürmedik ve bu darp olayını kameraya çekmedik" dedi. Tuğba D. de "Sara ve Demet karşılıklı birbirlerini darbettiler. Ne ile vurduklarını görmedim. Olayı kameraya kaydetmedim" ifadelerini kullandı.

Demet A.'nın ifadesinin ardından soruşturma savcısı, M.K. (25) adlı kadına işkence yaptıkları iddiasıyla tutuklanıp, haklarında 6 ayrı suçtan 37'şer yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan Murat D., nişanlısı Sara D. ve arkadaşı Tuğba D.'ye ait 5 cep telefonunun incelenmesini istedi. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ne gönderilen cep telefonlarında işkence kaydı olup olmadığı incelenecek. (DHA)

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