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  4. Konya'da sağlık çalışanının elini kırdılar! "Artık tahammülümüz kalmadı"

Konya'da sağlık çalışanının elini kırdılar! "Artık tahammülümüz kalmadı"

28.01.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Şehir Hastanesi'nde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Hastanedeki hasta yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı. Bir sağlık çalışanının eli kırıldı, 3 sağlık çalışanı ise yaralandı. Sağlık çalışanlarını darp ettikleri belirtilen 3 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı. İl Sağlık Müdürü ‘İnsanlık dışı bir olay artık tahammülümüz kalmadı. Yeter artık ‘ diyerek olaya tepki gösterdi. İşte dehşete düşüren olayın detayları!

Dehşete düşüren olay Konya Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Yüksekten düşme şikayeti ile Konya Şehir Hastanesi Acil Travma Odası’nda tedavi altına alınan hastanın yakınları acil serviste görevli sağlık çalışanlarına saldırdı.

Habertürk'ün haberine göre, saldırıda bir sağlık çalışanının eli kırılırken 3 sağlık çalışanı ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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4 GÖREVLİ YARALANDI

Olay 27 Ocak saat 15:30 sıralarında Konya Şehir Hastanesi acil servisinde meydana geldi. Evinin balkonundan düşen Servet E. isimli kişi yakınları tarafından Konya Şehir Hastanesi acil servisine getirildi.

İddialara göre, Servet E. ile ilgilenmedikleri gerekçesi ile yaralının yakınları tartıştıkları sağlık çalışanlarına saldırdı.

Yaklaşık 3 dakika süren olayda sağlık çalışanlarından Ali Yazar’ın sol eli kırılırken 3 sağlık çalışanı ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay hastanenin güvenlik kameralarına yansırken güvenlik görevlileri ve polisinin müdahalesi ile arbede sonlandırıldı.

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3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sağlık görevlilerinin tedavileri görevli oldukları hastanede yapıldıktan sonra ifadeleri yine hastane alındı. Sağlık çalışanlarını darbettikleri belirtilen 3 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay sonrası İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç da, "Tek amacı insan hayatına hizmet etmek olan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddeti her ne sebeple olursa olsun insanlık dışı buluyor ve kınıyorum. Bu tür olaylara hiçbir şekilde tahammül edemeyiz. Adli sürecin başından sonuna kadar takipçisi olacağımızın özellikle bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

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