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Konya'da tur otobüsü kazası! Milli sporcuyla ilgili kahreden detay

20.02.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da dün İzmir'den Kapadokya'ya gidenleri taşıyan tur otobüsünün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden 38 yaşındaki Yasemin Özkan ve 24 yaşındaki Wushu Kung Fu milli sporcusu Nazan Uysal, bugün son yolculuklarına uğurlandı. Eşini kaybeden Erman Özkan'ın uzun süredir Kapodakya gezisi için plan yaptığı belirtilirken Nazan Uysal'ın ise evlilik hazırlığında olduğu öğrenildi. Turun olumsuz hava şartları nedeniyle 1 ay içerisinde 3 kez ertelendiği de ortaya çıktı.

Konya'da tur otobüsü kazası! Milli sporcuyla ilgili kahreden detay

İzmir'den Kapadokya'ya gidenleri taşıyan tur otobüsü, dün Konya- Aksaray yolunda kaza yaptı. Kazada hayatını kaybeden 38 yaşındaki Yasemin Özkan ve 24 yaşındaki Wushu Kung Fu milli sporcusu Nazan Uysal, bugün son yolculuklarına uğurlandı. Eşini kaybeden Erman Özkan'ın uzun süredir Kapodakya gezisi için plan yaptığı belirtilirken Nazan Uysal'ın ise evlilik hazırlığında olduğu öğrenildi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, dün saat 06.30 sıralarında Konya- Aksaray yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. İzmir'den Kapadokya'ya giden Metin Ç. (49) yönetimindeki tur otobüsü, yoğun sis ve yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada 2'si şoför, 45'i yolcu 47 kişinin bulunduğu otobüste yolculardan Yasemin Özkan, Nazan Uysal, Mustafa Karakan, Mehmet Alçık, Büşra Nur Kaçan ve Aslıhan Akdoğan yaşamını yitirdi, 41 kişi de yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bir kısmı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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SON 1 AY İÇERİSİNDE 3 KEZ ERTELENDİ

Kazada belediye işçisi eşi Erman Özkan ve arkadaşları Yahya-Serap Arslan çifti ile çıktığı yolculukta hayatını kaybeden 1 çocuk annesi ev kadını Yasemin Özkan'ın cenazesi, İzmir'e getirildi. Menemen ilçesindeki Mahkeme Camii'nde Özkan için cenaze namazı kılındı. Cenazeye aynı kazada yaralanan eşi Erman Özkan, oğlu Çınar Özkan, yakınları ve vatandaşları katıldı. Erman Özkan ve oğlu Çınar Özkan, namazda yan yana saf tuttu. Yasemin Özkan'ın cenazesi, öğle namazının ardından Çavuşköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan Yasemin Özkan'ın eşi Erman Özkan ile Kapadokya tatili için bir süredir plan yaptıkları ve 1 gece kaldıktan sonra dönecekleri öğrenildi. Turun ise olumsuz hava koşulları nedeniyle son 1 ay içerisinde 3 kez ertelendiği belirtildi.

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EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kazada ölen tarih bölümü mezunu, Wushu Kung Fu milli sporcusu Nazan Uysal için ise Hacı Fatma Tatari Camii'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye Uysal'ın babası Zekeriya Uysal, annesi Şenel Uysal, kız kardeşleri Nurgül Uysal ve Rümeysa Uysal, arkadaşları ve yakınları katıldı. Çok sayıda madalyası bulunan Uysal'ın tura arkadaşlarıyla katıldığı belirtildi. Ayrıca evlilik hazırlığı yapan Nazan Uysal'ın mayıs ayında sözlenmeyi planladığı erkek arkadaşının kendisini turdan 1 gün önce uğurladığı öğrenildi. Karabağlar ilçesi Günaltay Mahallesi'nde bulunan halk eğitim merkezinde okçuluk eğitmenliği de yapan Uysal'ın annesi ve kız kardeşleri, Trabzonspor atkısı ve çiçeklerin konulduğu tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Uysal'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Manisa'nın Demirci ilçesinde toprağa verildi.

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Kaynak: DHA

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