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  4. Konya'daki depremde son durum! Binalardaki hasar sabah saatlerinde gün yüzüne çıktı

Konya'daki depremde son durum! Binalardaki hasar sabah saatlerinde gün yüzüne çıktı

09.11.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da dün akşam meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem büyük panik yarattı. Vatandaşlar kendilerini sokağa atarken, binalardaki hasarlar da sabah saatlerinde gün yüzüne çıktı. Depremde 66 yapıda hasar oluştuğu tespit edilirken 5 mahallede eğitime 2 gün ara verildi.

Konya'da dün akşam saat 20.43’te merkez üssü Meram ilçesi Kızılören Mahallesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Sarsıntıyla birlikte vatandaşlar sokaklara çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Kızılören ve Sefaköy mahallelerinde kerpiç evler hasar gördü. Deprem sırasında evinden çıkmaya çalışan 1 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda AFAD ve sağlık görevlisi sevk edildi. İki mahallede yaşayanlar geceyi ateş yakıp sokakta geçirdi, gün ağarınca da hayat normale döndü.

DEPREM SONRASI4 0 ARTÇI SARSINTI

Depremin ardından artçı sarsıntılar sabaha kadar sürdü. 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası en büyüğü 3.9 olan 40 artçı sarsıntı oldu.

BÖLGEDE BARINMA ÇADIRLARI KURULDU

AFAD’dan yapılan açıklamada, depremin ardından 17 mahallede, yapılarda hasar oluştuğuna dair ihbar alınıp bölgede inceleme yapıldığını belirtti. AFAD, yapılan incelemede 2 yapının yıkıldığını, 1 yapının acilen yıkılacağını, 9'u ağır hasarlı olmak üzere toplam 66 yapıda depremin etkisiyle hasar oluştuğunu açıkladı. Ayrıca bölgede barınma için çadırlar kuruldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından da bölgeye psikososyal ekipler sevk edildi.

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Son Dakika: Konya'da 5.1 büyüklüğünde depremKonya'da 5.1 büyüklüğünde deprem

EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLDİ

Depremin yoğun olarak hissedildiği Tepekent, Kızılören, Sefaköy, Küçükmuhsine ve Akpınar mahallelerinde eğitime 2 gün ara verildi.

Kızılören Mahallesi'nde evi yıkılan Mehmet ve Zeynep Karabıyık çifti, geceyi yakınlarının evinde geçirdiklerini belirtti.

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"BİR ANDA YER KAYMAYA BAŞLADI"

Zeynep Karabıyık, ''Evde oturuyorduk. Bir anda yer kaymaya başladı. Sonra evdekilere 'kaçın deprem oluyor' dedim. Balkona çıktım. Balkonun da sallandığını fark edince aşağı indik. Biz inene kadar evin bir kısmı çökmüş. Çok şükür canımıza zarar gelmedi. Böyle atlattık. Kurtulduk'' dedi.

Konya'daki deprem, restoranın güvenlik kamerasına yansıdıKonya'daki deprem, restoranın güvenlik kamerasına yansıdı

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(DHA)

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deprem Konya
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