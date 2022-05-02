HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya'daki yangından acı haber geldi! Zihinsel engelli oğlunu kurtarmak için içeri girmişti...

Konya'daki yangından acı haber geldi! Zihinsel engelli oğlunu kurtarmak için içeri girmişti...

02.05.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Bozkır ilçesinden kahreden haber geldi. Kerpiç evde çıkan yangın bir anda bütün evi sardı. Bu sırada evde bulunan zihinsel engelli oğlunu kurtarmak için eve giren 75 yaşındaki Havva Yar Sırım'ın üzerine tavan çöktü. Olay yerine gelen ekipler saatler süren çalışmanın ardından anne ve oğlunun cansız bedenine ulaştı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında Havva Yar Sırım ve oğlu Mehmet Ali Sırım'ın oturduğu kerpiç evde yangın çıktı. Hızla yükselen alevler, evi tamamen sardı. Bu sırada Mehmet Ali Sırım ile oğlunu kurtarmak için bahçeden eve giren annesi Havva Yar Sırım'ın üzerine tavan çöktü. Enkaz altında kalan anne ile oğlunu kurtarmak için bölgeye ihbarla çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangını söndüren ekipler, anne ile oğlunu bulmak için arama başlattı.

ANNE VE OĞLUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

ANNE OGLU

Ekipler, saat 02.00 sıralarında Mehmet Ali Sırım'ın, 3 saat sonra da annesinin cansız bedenine ulaştı. Cenazeler, otopsi için Bozkır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

5

Havva Yar Sırım'ın evin bahçesine ekmek için yaktığı odun ateşi nedeniyle yangının çıkmış olabileceği bildirildi. Yangının kesin nedeni detaylı çalışmanın ardından belli oldu.

1

YANGIN MUSLUĞU İÇİN BAŞVURMUŞLAR

Bu arada mahalle sakini Mustafa Seyrek'in 2 kişinin öldüğü yangın sonrası CİMER'e yangın musluğu için müracaat ettiği ortaya çıktı.

4

Geçen yıl temmuz ayında yapılan başvuruya 29 Nisan'da Bozkır Belediyesi'nden cevap geldiği belirtildi.

2

Maddi ve fiziki imkanının yeterli olmadığının kaydedildiği cevapta, "Yangın vanası ihtiyacı için Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve KOSKİ Müdürlüğü'ne 05.10.2021 tarihinde müracaatta bulunulmuştur" denildi.

7

Pendik'teki maçta ortalık savaş alanına döndü! Küçük çocuklara satır ve silahlarla saldırdılarPendik'teki maçta ortalık savaş alanına döndü! Küçük çocuklara satır ve silahlarla saldırdılar

6

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayramda AVM'ler kaçta açılacak?Bayramda AVM'ler kaçta açılacak?
Bakan Çavuşoğlu neden bozkurt işareti yaptığını açıkladıBakan Çavuşoğlu neden bozkurt işareti yaptığını açıkladı
Sel felaketi! Araçlar sular altında kaldıSel felaketi! Araçlar sular altında kaldı
Anahtar Kelimeler:
yangın Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray'ın yediği gol sonrası ortalık karıştı! ''Bu sattığı kaçıncı maç...''

Galatasaray'ın yediği gol sonrası ortalık karıştı! ''Bu sattığı kaçıncı maç...''

Bayram mesajları 2022! En güzel Ramazan Bayramı mesajları

Bayram mesajları 2022! En güzel Ramazan Bayramı mesajları

Yatak görüntüleri ifşa olan gelin adayından yatakta poz

Yatak görüntüleri ifşa olan gelin adayından yatakta poz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı sonrası açıklama

Kiev’in Hayaleti'nin sırrı ortaya çıktı! Resmen açıklandı: Bir süper kahraman...

Kiev’in Hayaleti'nin sırrı ortaya çıktı! Resmen açıklandı: Bir süper kahraman...

En güzel ve anlamlı bayram mesajları!

En güzel ve anlamlı bayram mesajları!

İlginizi Çekebilir

Düğünde vahşet! Nikah masasında başka bir adamla görünce...

Düğünde vahşet! Nikah masasında başka bir adamla görünce...

İdam edilen en yaşlı mahkumdu! Son sözleri tüyler ürpertti

İdam edilen en yaşlı mahkumdu! Son sözleri tüyler ürpertti

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Banyo duvarının arkasında bulduğu şey kabusu oldu!

Banyo duvarının arkasında bulduğu şey kabusu oldu!

Güpegündüz kız arkadaşının cesedini taşıdı! Gören inanamadı

Güpegündüz kız arkadaşının cesedini taşıdı! Gören inanamadı

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.